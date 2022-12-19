سياسة
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دُور الجنائز والمحارق تكافح.. تنبؤات بأكثر من مليون وفاة بالصين جراء كورونا
بعد إعلان بكين فجأة تخفيف إجراءاتها الصارمة ضمن سياسة "صفر كوفيد" استجابة للاحتجاجات التي اندلعت بكثير من المدن توقع باحثون ومختصون أن تشهد أعداد الوفايات ارتفاعاً كبيراً الفترة القادمة يتجاوز مليون وفاة.
دُور الجنائز والمحارق تكافح.. تنبؤات بأكثر من مليون وفاة بالصين جراء كورونا
أعلنت الصين تخفيف إجراءات سياسة "صفر كوفيد" رغم عدم سيطرتها على الوباء / صورة: AFP
19 ديسمبر 2022

توقع باحثون مختصون ارتفاع عدد وفايات كوفيد -19 في الصين إلى أكثر من مليون حالة وفاة، في ظل الانتشار السريع للوباء وعدم تمكن السلطات من السيطرة عليه حتى الآن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر خففت الصين بشكل كبير سياساتها الصارمة بشأن "القضاء على الفيروس" في أعقاب موجة من الاحتجاجات في البلدات والمدن التي سئم فيها السكان من سنوات من الإغلاق الصارم والاختبارات الجماعية والحجر الصحي المركزي.

ومع ذلك لا يزال عدد من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة عرضة للإصابة بالفيروس بسبب انخفاض معدلات التطعيم وضعف الاستثمار في رعاية الطوارئ .

وفي هذا السياق كشف تقرير لوكالة رويترز أن دور الجنائز ومحارق الجثث في العاصمة بكين تكافح الآن لمواكبة الطلب. ويعتقد التقرير أن الصين قد تشهد أكثر من مليون حالة وفاة بفيروس كورونا في 2023.

وبدوره توقع معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME)، وهو معهد عالمي لأبحاث الصحة بجامعة واشنطن في سياتل، أن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في الصين سيرتفع إلى أكثر من 322 ألفاً بحلول أبريل/نيسان.

وترى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بناء على هذه التوقعات أن عدد الوفايات في الصين قد يتساوى مع وفايات الولايات المتحدة الذي بلغ 1.1 مليون شخص منذ بدء انتشار الوباء.

وظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019 وانتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم. ولكن بعد هذا التفشي الأولي شرعت السلطات الصينية في استراتيجية متشددة لمنع انتقال العدوى، كإغلاق حدود البلاد وعزل المرضى ومخالطيهم، وفي بعض الحالات أغلقت مدناً بأكملها.

ومع ظهور متغيرات جديدة أكثر عدوى، بما في ذلك أوميكرون ومتغيراته، أصبحت الاستراتيجية أقل فاعلية، كما يقول الخبراء، لكنها في الوقت ذاته أغضبت السكان الذين شاهدوا بقية العالم يعود تدريجياً إلى حياته الطبيعية قبل الوباء.

وتوقعت دراسة نشرها باحثون بهونغ كونغ الأسبوع الماضي أن 684 شخصاً من كل مليون سيموتون إذا أعيد فتح الصين دون حملة تطعيم واسعة النطاق.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل التطعيم الرسمي ضد فيروس كورونا بلغ في الصين 90%، لكن الخبراء يقولون إن تلك اللقاحات بما فيها المحلية توفر حماية أضعف ضد المتغيرات الجديدة.

وعلى الصعيد ذاته قالت شركة "آيرفينيتي" للتحليلات الصحية في لندن إن "المناعة التي يسببها اللقاح في الصين قد تضاءلت بمرور الوقت ومع انخفاض امتصاص الدواء وعدم وجود إصابات طبيعية".

وتوقعت الشركة بلوغ عدد الوفيات في الصين ما بين 1.3 مليون و2.1 مليون شخص إذا أنهت الحكومة سياسة "صفر كوفيد".

وتقول "واشنطن بوست" نقلاً عن خبراء ومختصين أن لدى الصين خيارات يمكن أن يتباطأ من خلالها انتقال العدوى، من بينها محاولة تلقيح السكان بلقاحات mRNA أو زيادة الوصول إلى الأدوية المضادة للفيروسات مثل Paxlovid.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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