سياسة
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الأردن: مقتل 3 رجال أمن ومشتبه بقتله ضابطاً جنوبي البلاد
أعلن الأمن العام الأردني الاثنين تنفيذ مداهمة لضبط مشتبه به في قتل ضابط أمن جنوبي البلاد أسفرت عن مقتل 3 رجال أمن إضافة إلى المشتبه به وضبط ثمانية أشخاص، مضيفاً أن التحقيقات جارية.
الأردن: مقتل 3 رجال أمن ومشتبه بقتله ضابطاً جنوبي البلاد
مقتل 3 رجال أمن أردنيين في تنفيذ مداهمة لضبط مشتبه به في قتل ضابط أمن جنوبي البلاد / صورة: وسائل التواصل
19 ديسمبر 2022

أعلن الأمن العام الأردني الاثنين مقتل 3 رجال أمن خلال تنفيذ عملية دهم لضبط مشتبه به في قتل ضابط أمن جنوبي البلاد، مشيرة إلى مقتل المشتبه به أيضاً.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان مقتضب أنها "تنعى استشهاد ثلاثة من مرتباته (عناصره) وإصابة خمسة خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد الدلابيح قبل قليل (في وقت سابق الاثنين)".

وأوضحت أن "المشتبه به المقتول من حملة الفكر التكفيري وجرى ضبط ثمانية أشخاص آخرين"، مضيفة أن التحقيقات جارية.

ومساء الخميس الماضي قُتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح برصاصة في الرأس خلال تعامله مع أعمال شغب لمجموعة "من الخارجين عن القانون" في معان جنوبي البلاد.

كما أصيب ضابط وضابط صف آخرين، وفق ما أعلنت مديرية الأمن العام في بيانات سابقة، بينما لم تعلن الأجهزة الأمنية حينها إلقاء القبض على القاتل.

وتشهد معان منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري إضراباً في قطاع النقل، للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالبلاد، إلا أنه تطور فيما بعد إلى إضراب عام أُغلقت على إثره المحال التجارية بالكامل.

وإضافة إلى معان شهد عدد من محافظات المملكة احتجاجات وأعمال شغب دفعت الأمن إلى التعامل معها وفضها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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