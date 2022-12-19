سياسة
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من ميسي إلى الركراكي ورونالدو.. تعرّف أبرز تصريحات النجوم خلال مونديال 2022
رصدت الصحف العالمية أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم كرة القدم خلال مونديال قطر 2022. ماذا قالو؟
من ميسي إلى الركراكي ورونالدو.. تعرّف أبرز تصريحات النجوم خلال مونديال 2022
توجت نهائيات كأس العالم 2022 بفوز الأرجنتين على فرنسا / صورة: Reuters
19 ديسمبر 2022

من عدوانية ليونيل ميسي أمام هولندا في ربع النهائي إلى محنة نيمار، مروراً بـ"تفاني" كريستيانو رونالدو وردّ جاني إنفانتينو على منتقدي قطر المضيفة: نظرة إلى الوراء على العبارات الأكثر لفتاً للانتباه في مونديال 2022 الذي اختتم الأحد بتتويج الأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وبعد إحرازه اللقب قال نجم الأرجنتين ليونيل ميسي: "من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقاً إن الله سيمنحني هذا (اللقب)، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة".

وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقول للاعبي الفريق الأزرق في غرفة الملابس بعد خسارة النهائي: "سيكون بلا شك ندم بعد هذه المباراة لكن لعبتم كرة قدم رائعة.. كان لديكم القلب والرغبة والموهبة".

وهاجم ميسي اللاعب الهولندي فاوت فيخهورست بعد المواجهة المشحونة بين المنتخبين في ربع النهائي قائلاً: "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟ اذهب من هنا أيها الأحمق. اذهب بعيداً".

من جانبه قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بعد التأهل التاريخي لنصف النهائي: "إفريقيا تعمل، العالم العربي يعمل. نحن نجعل شعبنا، قارة إفريقيا والعالم العربي سعداء. عندما تنظر إلى (فيلم) روكي (بالبوا)، فأنت تؤيده لأنه الشخص الذي يخرج من الأسفل ويتسلق الدرجات حتى القمة. نحن مثل روكي إلى حد ما في كأس العالم هذا".

أما نجم البرازيل نيمار الذي بدا عليه التأثر كثيراً بعد الخروج من ربع النهائي على يد كرواتيا فقال: "أنا مُدمَّر نفسياً. هذه الخسارة هي بكل تأكيد الأكثر ألماً بالنسبة إليَّ، جعلتني أبقى مشلولاً على مدى 10 دقائق بعد المباراة. بعدها أجهشت بالبكاء دون أن أتمكن من التوقف عن ذلك. هذا الأمر سيجعلني متألماً طويلاً جداً".

وقال نجم البرتغال كريستيانو رونالدو على إنستغرام بعد الخروج على يد المغرب من ربع النهائي: "أريد فقط أن يعرف الجميع أنه قيل كثير، وكُتب كثير، وكان كثير من التكهنات، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير للحظة. كنت دائماً لاعباً إضافياً يقاتل من أجل أهداف الجميع، ولن أدير ظهري أبداً لزملائي في الفريق وبلدي".

ووصف مدافع كرواتيا يوسيب يورانوفيتش ثلاثي الوسط لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش قائلاً: "أن تمرر لهم الكرة هو بالتأكيد أكثر أماناً من وضع أموالك في المصرف" .

أما لاعب وسط إنجلترا ديكلان رايس فقال بعد الخسارة أمام فرنسا في ربع النهائي: "حسب رأيي، الفريق الأفضل خسر هذه الليلة".

وقال لويس إنريكي المُقال من منصبه بعد الخروج من ثمن النهائي أمام المغرب: "شاهدت منتخبات الدور نصف النهائي ولا أرى أن أحداً منها أفضل من إسبانيا".

وفي حديثه عن إبقاء كريستيانو رونالدو خارج التشكيلة الأساسية ضد سويسرا في ثمن النهائي قال مدافع البرتغال بيبي: "كريس يعرف ذلك جيداً، وقد قالها المدرب بوضوح شديد، إن أهم شيء هنا هو نحن" .

وقال مهاجم ألمانيا كاي هافيرتس بعد الخروج من دور المجموعات رغم الفوز على كوستاريكا 4-1، وذلك بسبب المفاجأة التي حققتها اليابان أمام إسبانيا (2-1): "أن يحصل الأمر بهذه الطريقة، يبدو كأنه فيلم رعب".

وتحدث مدافع بلجيكيا يان فيرتونغن بسخرية عن العقم الهجومي لفريقه بعد الخسارة أمام المغرب في دور المجموعات قائلاً: "نحن لا نصنع كثيراً في المقدمة، لا شيء تقريباً في الواقع. قد تكون الناحية الهجومية لدينا سيئة لأن الرجال (المهاجمين) كبار السن".

وشبه مدرب بولندا تشيسلاف ميخنييفيتش ليونيل ميسي بأسطورة التزلج الإيطالي السابق قائلاً: "ميسي على أرض الملعب مثل ألبرتو تومبا على المنحدر، إنه قادر على تجنب كل شخص مثلما كان تومبا قادراً على الالتفاف على كل شيء".

أما المدرب الفرنسي للسعودية هيرفيه رونار فقد قال خلال استراحة الشوطين في المباراة ضد الأرجنتين في دور المجموعات (2-1): "خذ هاتفك! يمكنك التقاط صورة سيلفي معه (ليونيل ميسي) إذا كنت تريد!".

وصرح المدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش بعد الهزيمة الافتتاحية أمام إنجلترا (2-6) عن الضغط الذي تعرض له لاعبوه بسبب الحراك الاحتجاجي في البلاد: "لا يمكنكم حتى أن تتخيلوا ما مر به هؤلاء الشبان خلف الكواليس خلال الأيام القليلة الماضية، فقط لأنهم يريدون التعبير عن أنفسهم كلاعبي كرة قدم. مهما قالوا، فإن الناس يريدون قتلهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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