أعلنت وزارة النفط العراقية الاثنين وضع خطة لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ومنع حرقه نهائياً خلال أربع سنوات مقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط حيان عبد الغني قوله إن الوزارة "أخذت على عاتقها تطوير العملية الإنتاجية للنفط والغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يتلاءم مع مكانة العراق في الأسواق العالمية".

ولطالما كان حرق الغاز المصاحب يمثل يؤرق العراق بسبب صعوبة استغلال كميات الغاز والاستثمار فيه بدلاً من حرقه.

ويبلغ متوسط الحرق اليومي للغاز 700 قدم مكعبة، حسب بيانات سابقة لوزارة النفط العراقية.

وقال الوزير: "وزارة النفط لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق الآن، وتوجد خطة لاستثماره، كما أن هذه الخطة تضمن استثمار جميع الغاز خلال السنوات القادمة وصولاً إلى منع حرقه نهائياً".

وزاد: "الخطة الموضوعة خلال أربع سنوات، بعدها لن يكون حرق للغاز وستكون النتائج ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية وخصوصاً في بعض الحقول الجنوبية".

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي منح مجلس النواب الثقة للحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، بعد أكثر من عام من انسداد سياسي ساد بعد انتخابات أكتوبر 2021، وتوترات بلغت حد الصدام المسلح.

ولم يذكر الوزير تفاصيل تلك الخطة، إلا أن فصل الغاز عن النفط من خلال منشآت مختصة بذلك عند استخراج الخام يعتبر أحد أبرز أدوات استغلال الغاز.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية بمتوسط إنتاج يومي 4.6 مليون برميل، وسط مساعٍ لزيادة الإنتاج حتى 6 ملايين برميل يومياً قبل 2027.