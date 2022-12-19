هنّأ السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو دولة قطر بمناسبة عيدها الوطني والنجاح الباهر في تنظيم بطولة كأس العالم.

ونشر حساب السفارة التركية في قطر على تويتر مقطعاً مصوَّراً للسفير كوكصو بدأه بأبيات شعر باللغة العربية، هنّأ فيها قطر حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني.

وقدّم كوكصو في كلمته التهاني والتبريكات للأمير تميم بن حمد آل ثاني ووالده والشعب القطري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، "بالتزامن مع النجاح الباهر في تنظيم بطولة كأس العالم، فيفا 2022".

وأضاف السفير التركي أن "الشراكة التركية-القطرية مبنية على الأخوّة الصادقة والتكامل الثنائي".

وأكد أن البلدين "سيظلّان يعملان معاً لما فيه الخير لشعبيهما وللأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء".

وتُحيِي قطر يومها الوطني 51 تحت شعار "وحدتنا مصدر قوّتنا"، الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

واليوم الوطني القطري هو الذكرى السنوية لتأسيس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني دولة قطر، ويتزامن هذا العام مع المباراة الختامية لبطولة كأس العالم التي احتضنتها البلاد منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، حفلاً ختامياً ملهماً لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها دولة قطر. وأقيم حفل الختام للمونديال في ملعب لوسيل قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، في آخر أيام المونديال الـ28 التي شهدت 63 مباراة.

وانتهت مبارة قوية بين منتخبَي فرنسا والأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوز منتخب الأرجنتين.