سياسة
3 دقيقة قراءة
زيلينسكي يطلب أسلحة غربية إضافية وموسكو تكثّف غاراتها على كييف
طلب الرئيس الأوكراني، اليوم الاثنين، من حلفائه الغربيين تقديم مزيد من الأسلحة لبلاده في حربها التي تخوضها ضد روسيا، في حين كثّفت الأخيرة غاراتها على مناطق عدة بأوكرانيا ومنها العاصمة كييف التي استهدفتها بالطائرات المُسيرة وفق سلطات المدينة.
زيلينسكي يطلب أسلحة غربية إضافية وموسكو تكثّف غاراتها على كييف
رجال الإنقاذ يساهمون بإخماد حريق اندلع في منشأة حيوية للطاقة بعد هجوم بطائرة بدون طيار في كييف / صورة: AFP
19 ديسمبر 2022

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة.

ووجه زيلينسكي طلبه إلى سوناك، خلال كلمة عبر دائرة فيديو، مخاطباً اجتماعاً في ريجا لقادة الدول أعضاء تحالف قوة الاستطلاع المشتركة، قائلا "أطالبكم بزيادة إمكانية تزويد بلدنا بمنظومات دفاع جوي، والمساعدة في التعجيل بالقرارات ذات الصلة التي سيتخذها شركاؤنا".

وتضم قوة الاستطلاع المشتركة التي تقودها بريطانيا- والتي جرى تشكيلها للاستجابة سريعاً للأزمات في شمال أوروبا الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.

وبينما يدعم الحلفاء الغربيون، بقيادة الولايات المتحدة، أوكرانيا بالتمويل والتدريب العسكري وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى، تقول كييف إنها لا تزال بحاجة إلى المزيد للتصدي للهجوم الروسي.

ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية، الاثنين، أن 23 طائرة مُسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، منذ فجر اليوم.

وجاء هجوم الطائرات المُسيّرة على كييف، بعد ثلاثة أيام من إعلان مسؤولين أوكرانيين أن روسيا نفذت "إحدى أكبر الهجمات على كييف" منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت السلطات في مدينة كييف على تليغرام، إن روسيا أطلقت 23 طائرة مُسيّرة ذاتية التفجير فوق كييف فجر اليوم، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 18 منها.

وأضافت أن الهجمات رغم عدم تسببها في سقوط ضحايا، إلا أنها أصابت بنية تحتية حرجة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، حسب المصدر ذاته.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية تحدثت عن تمكنها من تدمير 30 من أصل 35 طائرة مُسيرة على الأقل أطلقتها، روسيا عبر البلاد.

ومن جهته، أعلن حاكم كييف أوليكسي كوليبا، على تليغرام تضرر بعض مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء كييف، وأشار إلى إصابة شخصين.

بالمقابل، أعلن الجيش الروسي، الاثنين، أنه أسقط أربعة صواريخ هارم أمريكية الصنع فوق أراضيه في سماء منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الذي نشر على تلغرام "جرى إسقاط أربعة صواريخ أمريكية مضادة للرادار من طراز هارم في المجال الجوي لمنطقة بيلغورود" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us