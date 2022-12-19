طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة.

ووجه زيلينسكي طلبه إلى سوناك، خلال كلمة عبر دائرة فيديو، مخاطباً اجتماعاً في ريجا لقادة الدول أعضاء تحالف قوة الاستطلاع المشتركة، قائلا "أطالبكم بزيادة إمكانية تزويد بلدنا بمنظومات دفاع جوي، والمساعدة في التعجيل بالقرارات ذات الصلة التي سيتخذها شركاؤنا".

وتضم قوة الاستطلاع المشتركة التي تقودها بريطانيا- والتي جرى تشكيلها للاستجابة سريعاً للأزمات في شمال أوروبا الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.

وبينما يدعم الحلفاء الغربيون، بقيادة الولايات المتحدة، أوكرانيا بالتمويل والتدريب العسكري وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى، تقول كييف إنها لا تزال بحاجة إلى المزيد للتصدي للهجوم الروسي.

ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية، الاثنين، أن 23 طائرة مُسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، منذ فجر اليوم.

وجاء هجوم الطائرات المُسيّرة على كييف، بعد ثلاثة أيام من إعلان مسؤولين أوكرانيين أن روسيا نفذت "إحدى أكبر الهجمات على كييف" منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت السلطات في مدينة كييف على تليغرام، إن روسيا أطلقت 23 طائرة مُسيّرة ذاتية التفجير فوق كييف فجر اليوم، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 18 منها.

وأضافت أن الهجمات رغم عدم تسببها في سقوط ضحايا، إلا أنها أصابت بنية تحتية حرجة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، حسب المصدر ذاته.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية تحدثت عن تمكنها من تدمير 30 من أصل 35 طائرة مُسيرة على الأقل أطلقتها، روسيا عبر البلاد.

ومن جهته، أعلن حاكم كييف أوليكسي كوليبا، على تليغرام تضرر بعض مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء كييف، وأشار إلى إصابة شخصين.

بالمقابل، أعلن الجيش الروسي، الاثنين، أنه أسقط أربعة صواريخ هارم أمريكية الصنع فوق أراضيه في سماء منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الذي نشر على تلغرام "جرى إسقاط أربعة صواريخ أمريكية مضادة للرادار من طراز هارم في المجال الجوي لمنطقة بيلغورود" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.