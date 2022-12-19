سياسة
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"بالتأكيد أنت ملك".. تعرَّف أبرز ردود فعل الغرب تجاه ارتداء ميسي "للبشت"
أعرب الاتحاد الأرجنتيني عن فخره بلاعبه ليونيل ميسي، ونشر على تويتر الصورة التي تُظهر إهداء أمير قطر العباءة العربية "البشت" للاعب. وقال الاتحاد في تغريدة "بالتأكيد.. أنت ملك"، في إشارة إلى أن العباءة رمز للمكانة البارزة التي تضاهي الملوك والأمراء.
"بالتأكيد أنت ملك".. تعرَّف أبرز ردود فعل الغرب تجاه ارتداء ميسي "للبشت"
"بالتأكيد أنت ملك".. تعرف أبرز ردود فعل الغرب تجاه ارتداء ميسي "للبشت". / صورة: AFP
19 ديسمبر 2022

أعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن فخره بلاعبه الأسطورة ليونيل ميسي، ونشر على تويتر الصورة التي تُظهر إهداء أمير قطر تميم بن حمد العباءة العربية "البشت" للاعب قبيل منحه درع كأس العالم.

وعلق الاتحاد على تويتر: "بالتأكيد.. أنت ملك"، في إشارة إلى أن العباءة العربية رمز للمكانة البارزة التي تضاهي الملوك والأمراء.

وفي السياق، اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية الاحتفال القطري باللاعب الأرجنتيني "تتويجاً" بجعله يرتدي تلك العباءة السوداء.

وعنونت الصحيفة: "كأس العالم في قطر ينتهي بأكبر نهائي، وتتويج ليونيل ميسي".

وعلى هذا النحو، ذكرت صحيفة "ذا سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية أن ميسي "يستحق معاملة استثنائية"، وذلك في مقال للحديث عن العباءة التي ارتداها.

وقالت: "يستحق معاملة استثنائية، سواء من خلال انحناء معجبيه أمامه أو أن يقوم أقوى رجل في قطر( في إشارة للأمير تميم) بإلباسه البشت".

وبينما اعترض البعض على ظهور ميسي بالزي العربي في الاحتفال بمنح درع كأس العالم، سعى عدد من وسائل الإعلام الأجنبية إلى تعريف الزي العربي لتوضيح أهميته ودلالته.

وكتب موقع "تايمز ناو نيوز" الهندي: "البشت لباس عربي تقليدي يرتديه الرجال في المناسبات الخاصة مثل الأعراس أو حفلات التخرج، أو الاحتفالات الدينية".

وأضاف الموقع: "بينما زعم البعض أن قطر حاولت سرقة لحظة ميسي الذي انتظر طويلاً الفوز بكأس العالم، اعتبر المسؤولون القطريون هذه البادرة بمثابة تكريم للنجم الرياضي".

وكان حسن الذوادي، الأمين العام للجنة المنظمة للبطولة القطرية، أكد في تصريحات لموقع "بي بي سي سبورت" أن تقديم البشت "كان احتفالاً بميسي".

وأوضح أن اللاعب الأرجنتيني ارتدى الزي العربي عند التقاط الصور، قبل خلعه لاحقاً ومواصلة الاحتفالات بزي وألوان منتخبه الوطني.

وكانت تقارير إعلامية غربية أخرى انتقدت لحظة ارتداء ميسي للزي العربي، واعتبرتها محاولة لفرض ثقافة معينة على حفل التتويج.

وتُوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4 - 2) في نهائي مُثير انتهى وقتاه الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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