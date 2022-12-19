سياسة
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إيران: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية "في حال وجود رغبة متبادلة"
صرح وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، الاثنين، بأن بلاده على استعداد لاستئناف العلاقات مع السعودية، "في حال وجود رغبة متبادلة من الرياض". وشدد عبداللهيان في كلمته على أن الموقف الإيراني لا بد أن ترافقه "رغبة سعودية" في هذا الشأن.
إيران: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية "في حال وجود رغبة متبادلة"
إيران: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية "في حال وجود رغبة متبادلة". / صورة: Reuters
19 ديسمبر 2022

صرح وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، الاثنين، بأن بلاده على استعداد لاستئناف العلاقات مع السعودية، "في حال وجود رغبة متبادلة من الرياض".

وقال خلال كلمته في افتتاح النسخة الثالثة من منتدى طهران للحوار، إن السلطات الإيرانية "مستعدة" لتطبيع العلاقات مع السعودية، واستئناف البعثات الدبلوماسية وفتح السفارات في البلدين، حسب ما نقل موقع "إيران إنترناشيونال" الناطق بالإنجليزية.

وشدد عبداللهيان في كلمته على أن الموقف الإيراني لا بد أن ترافقه "رغبة سعودية" في هذا الشأن.

وفي السياق، أعلن الوزير عن استعداده شخصياً لعقد اجتماع مشترك مع نظرائه في دول الخليج، على هامش القمة الإقليمية بشأن العراق المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء.

واعتبر أن هذه القمة "قد تخلق مساحة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة".

وتستضيف عمّان، الثلاثاء، القمة الإقليمية الثانية لدول جوار العراق.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد ذكرت أن وزير الخارجية عبداللهيان سيتوجه في وقت لاحق من اليوم الاثنين إلى عمان.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني والمصري بالعاصمة عمان، توقعاته بمشاركة تركيا وإيران في المؤتمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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