أعلن مهاجم ريال مدريد، اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، انتهاء قصته مع منتخب الديوك الفرنسية، عقب خسارة فرنسا المباراة النهائية من كأس العالم قطر 2022 أمام منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل.

وغرّد بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية، على حسابه في منصة تويتر "بذلت جهداً وارتكبت أخطاء حتى وصلت إلى ما أنا فيه اليوم، أنا فخور بذلك، كتبت قصتي وقصتنا (مع المنتخب) انتهت"، في إشارة منه إلى ترك المنتخب الفرنسي.

وتوجه بنزيمة مع منتخب بلاده إلى قطر للمشاركة في المونديال، والإصابة قطعت طريقه قبل يومين من المباراة الأولى لمنتخبه ضد نظيره الأسترالي.

وقبل نهائي المونديال، أشارت تقارير إلى وجود خلاف بين بنزيمة (35 عاماً) ومدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان لعدم ضمّه إلى تشكيلة الفريق رغم تعافيه.

وأفادت تقارير صحفية بوجود خلافات بين اللاعب الفرنسي ومدربه، والتي قد تكون سبباً أدّى إلى إبعاده عن المباراة النهائية، وليس بسبب الإصابة فقط.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن الفريق الطبي للمنتخب لم يتواصل مع كريم بنزيمة، ولم يُتداول حديث بشأن عودة اللاعب إلى كأس العالم بعد تعافيه من الإصابة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخلاف بين بنزيمة وديشان حدث عندما "لم يذكر اللاعب، ديشان في خطابه بعد فوزه بالكرة الذهبية، وهو الأمر الذي فاجأ المدرب الفرنسي".

وبدورها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه كان بإمكان المنتخب الفرنسي استدعاء بنزيمة حيث إنه كان لا يزال في القائمة التي أرسلتها فرنسا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأفادت الصحيفة بأن "بنزيمة كان يود البقاء في الدوحة لعلاج الإصابة، حتى تكون لديه فرصة للعب في بطولة كأس العالم".

وانضم نجم ريال مدريد إلى المنتخب الفرنسي العام الماضي بعد 6 سنوات من مشاركته الأخيرة.