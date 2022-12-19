سياسة
3 دقيقة قراءة
"انتهت القصة".. بنزيمة يحسم مسألة بقائه مع منتخب الديوك الفرنسي
أعلن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة انتهاء قصته مع منتخب فرنسا عقب خسارة المنتخب المباراة النهائية في كأس العالم أمام الأرجنتين. وأفادت تقارير بوجود خلافات بين اللاعب الفرنسي ومدربه، والتي قد تكون سبباً أدّى إلى إبعاده من المباراة النهائية.
"انتهت القصة".. بنزيمة يحسم مسألة بقائه مع منتخب الديوك الفرنسي
أشارت تقارير إلى وجود خلاف بين بنزيمة (35 عاماً) ومدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان / صورة: AFP
19 ديسمبر 2022

أعلن مهاجم ريال مدريد، اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، انتهاء قصته مع منتخب الديوك الفرنسية، عقب خسارة فرنسا المباراة النهائية من كأس العالم قطر 2022 أمام منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل.

وغرّد بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية، على حسابه في منصة تويتر "بذلت جهداً وارتكبت أخطاء حتى وصلت إلى ما أنا فيه اليوم، أنا فخور بذلك، كتبت قصتي وقصتنا (مع المنتخب) انتهت"، في إشارة منه إلى ترك المنتخب الفرنسي.

وتوجه بنزيمة مع منتخب بلاده إلى قطر للمشاركة في المونديال، والإصابة قطعت طريقه قبل يومين من المباراة الأولى لمنتخبه ضد نظيره الأسترالي.

وقبل نهائي المونديال، أشارت تقارير إلى وجود خلاف بين بنزيمة (35 عاماً) ومدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان لعدم ضمّه إلى تشكيلة الفريق رغم تعافيه.

وأفادت تقارير صحفية بوجود خلافات بين اللاعب الفرنسي ومدربه، والتي قد تكون سبباً أدّى إلى إبعاده عن المباراة النهائية، وليس بسبب الإصابة فقط.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن الفريق الطبي للمنتخب لم يتواصل مع كريم بنزيمة، ولم يُتداول حديث بشأن عودة اللاعب إلى كأس العالم بعد تعافيه من الإصابة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخلاف بين بنزيمة وديشان حدث عندما "لم يذكر اللاعب، ديشان في خطابه بعد فوزه بالكرة الذهبية، وهو الأمر الذي فاجأ المدرب الفرنسي".

وبدورها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه كان بإمكان المنتخب الفرنسي استدعاء بنزيمة حيث إنه كان لا يزال في القائمة التي أرسلتها فرنسا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأفادت الصحيفة بأن "بنزيمة كان يود البقاء في الدوحة لعلاج الإصابة، حتى تكون لديه فرصة للعب في بطولة كأس العالم".

وانضم نجم ريال مدريد إلى المنتخب الفرنسي العام الماضي بعد 6 سنوات من مشاركته الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us