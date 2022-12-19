أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، الاثنين، أن منتخب البلاد لكرة القدم سيحظى، غداً الثلاثاء، باستقبال رسمي وشعبي وجماهيري كبير بحضور الملك محمد السادس.

جاء ذلك حسب بيان للوزارة نشرته وكالة المغرب الرسمية، بعد احتلال منتخب المملكة المرتبة الرابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال البيان، إنه "بتعليمات ملكية، سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم، استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022".

وأضاف أن "الفريق الوطني سيحظى باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط وحتى القصر الملكي".

وأوضح البيان، أن "أعضاء المنتخب سيحظون باستقبال ملكي في القصر الملكي بالرباط، احتفاءً وتقديراً بهذا الإنجاز التاريخي العظيم".

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف نهائي للمونديال عقب الفوز على البرتغال، بهدف دون رد.

​​​​​​​وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.