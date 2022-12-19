سياسة
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بعد خلافات طويلة.. الاتحاد الأوروبي يقر سقفاً لسعر الغاز والكرملين يعلّق
اتفق وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي يجري تطبيقه إذا صعدت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاوات/ساعة، فيما اعتبر الكرملين أن تحديد سقف لسعر الغاز إجراء "غير مقبول".
بعد خلافات طويلة.. الاتحاد الأوروبي يقر سقفاً لسعر الغاز والكرملين يعلّق
بعد خلافات طويلة.. الاتحاد الأوروبي يقر سقفاً لسعر الغاز والكرملين يعلّق. / صورة: AA
19 ديسمبر 2022

اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على الحد الأقصى لسعر الغاز الطبيعي بقيمة 180 يورو (190 دولاراً) لكل ميغاواط /ساعة، حسب ما أعلنت الرئاسة التشيكية للتكتل.

وقبيل انطلاق مؤتمر صحفي للوزراء في بروكسل، كتب متحدث الرئاسة الحالية للاتحاد، دميتري سيرنيكوف، في تغريدة قائلاً: "صفقة"، في إشارة إلى اتفاق الوزراء على سقف أسعار الغاز.

ووصف وزير الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيتشيتو، في تغريدة، الصفقة بأنها "انتصار للمواطنين الإيطاليين والأوروبيين الذين يسعون إلى أمن الطاقة".

وفي أول تعليق على القرار الأوروبي، اعتبر الكرملين أن سقف الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز هجوم على آلية تحديد السوق للسعر، وهو غير مقبول.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "إنه انتهاك لعملية السوق لتحديد الأسعار"، مضيفاً أن "أي إشارة إلى تحديد سقف (للأسعار) هي أمر غير مقبول".

وشهد الملف توتراً بعد ارتفاع عدد الدول المطالبة بتخفيض سقف الأسعار إلى ما دون 200 يورو، من 12 دولة -الأسبوع الماضي- إلى 16، ويأتي ذلك وسط انخفاض بدرجات الحرارة في دول الاتحاد الأوروبي، مما أدّى إلى زيادة الاستهلاك.

وتهدف آلية تسعير الغاز الأوروبية إلى الحد من ارتفاع الأسعار المفرط، وحماية الشركات والمستهلكين بالاتحاد من الأسعار التي لا تعكس أساسيات السوق، إضافة إلى توفير قدرة أكبر على التنبؤ للاعبين في سوق الغاز.

وتضع الآلية المقترحة سقفاً للأسعار في حال الاستهلاك المكثّف، وصُمّمت لتكون أداة فعّالة ضد أسعار الغاز الزائدة.

ولا يجري تفعيلها إلا إذا وصلت الأسعار إلى مستويات استثنائية، مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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