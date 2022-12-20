دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مساء الاثنين إلى استغلال الأوضاع الراهنة في إيران لممارسة "ضغوط جدية" عليها تُفضي إلى التوصل إلى اتفاق نووي "جديد ومعدّل".

وأدلى غانتس بهذا التصريح في بداية المؤتمر السنوي "قمة الإعلام اليهودي" الذي ينظمه المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية، أمام أكثر من 100 صحفي من وسائل إعلام يهودية من جميع أنحاء العالم، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال غانتس إن "إيران في المقام الأول تحدٍ عالمي وإقليمي، وعندئذ فقط تشكل تهديداً لإسرائيل. ومثلما يتصرف الناتو (حلف شمال الأطلسي) بشكل منسَّق تجاه أوكرانيا (في ظل حرب مع روسيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي)، يجب أن ندفع شركاءنا في المجتمع الدولي إلى التعامل مع إيران بشكل منسق".

وتتهم تل أبيب وعواصم إقليمية وغربية، في مقدمتها واشنطن، إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية، فيما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية ولا سيما توليد الكهرباء.

ومحذّراً من أن "تتجاوز إيران نقطة اللاعودة في الجانب النووي"، تابع غانتس: "الوقت حاسم، إيران تعاني حالياً من مشكلات داخلية (احتجاجات شعبية) وصعوبات اقتصادية ورد فعل دولي على إمدادها (لروسيا) بالسلاح للهجمات على أوكرانيا. الآن يجب تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي والسياسي".

واعتبر أن "الآن هو الوقت المناسب للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نووي محسًن يوقف تقدمها النووي".

وإذا فشل هذا الجهد، وفق غانتس، "فيجب الجمع بين استخدام القوة واستعراض القوة في مواجهة العدوان الإيراني. يجب أن يركز النشاط الآن على الوقاية قبل فوات الأوان".

وتمتلك تل أبيب ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، ويعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.

والسبت، كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في بلاده إلى أكثر من ضعفين.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت إيران أنها لن تقبل استئناف مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تحت الضغط والتهديد ولن تقدم تنازلات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني آنذاك إن المفاوضات لها منطقها الخاص، وإيران التزمت خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، لكن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق (عام 2018).

وتابع: "إيران لا تزال ملتزمة عملية التفاوض وتسعى لحسمها، غير أنها لن تتفاوض على أساس الحاجة إلى المفاوضات، وحاجة الغرب إلى التفاوض ليست أقل من حاجة إيران إليه، والاتفاق متاح ويمكن للأطراف المعنية به التوصل إليه في أقصر وقت ممكن".

ومنذ أبريل/نيسان 2021، تُجرى محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وفي مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015 بين إيران من جهة ومجموعة الدول الخمس من جهة ثانية.

وتضم هذه المجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.

وهذا الاتفاق كان يفرض قيوداً على برنامج إيران النووي لمنعها إنتاج أسلحة نووية مقابل رفع عقوبات اقتصادية دولية كانت مفروضة عليها.