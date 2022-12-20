سياسة
2 دقيقة قراءة
60 قتيلاً.. السويد تسجل رقماً قياسياً في جرائم القتل بالرصاص خلال 2022
أعلنت الحكومة السويدية ارتفاع عدد ضحايا العنف المسلح في البلاد إلى 60 قتيلاً خلال عام 2022. وتعتزم الحكومة تشكيل مجلس داخل وزارة العدل للحرب على جرائم العصابات.
60 قتيلاً.. السويد تسجل رقماً قياسياً في جرائم القتل بالرصاص خلال 2022
تتهم الحكومة السويدية العصابات الإجرامية بمقتل عشرات الأشخاص في البلاد / صورة: AP
20 ديسمبر 2022

قالت الحكومة السويدية اليوم الاثنين إن 60 شخصاً قُتلوا بالرصاص في البلاد هذا العام.

وشهدت السويد موجة واسعة من حالات إطلاق النيران في الأعوام الأخيرة والتي ألقت الشرطة والسلطات باللوم فيها على العصابات الإجرامية التي تمارس أنشطتها في مدن مثل العاصمة ستوكهولم.

وقال وزير العدل جونار سترومر للصحفيين: "زاد العنف المسلح المميت وللأسف سجل رقماً قياسياً دموياً هذا العام".

وقال سترومر إن الوفيات الستين في عمليات إطلاق النيران في السويد هذا العام قابلها أربع وفيات في النرويج وأربع في الدنمارك واثنتان في فنلندا. وأضاف سترومر أن الوفيات جزء بسيط من أعمال العنف والجريمة المنظمة التي ضربت بجذورها في أجزاء من المجتمع.

والعام الماضي، قُتل 45 شخصاً بالرصاص في السويد. وفي 2012، كان الإجمالي 17، وفقاً للمجلس السويدي الوطني لمنع الجريمة.

وقال سترومر إن الحكومة ستشكل الآن مجلساً داخل وزارة العدل لتنسيق الحرب على جرائم العصابات.

وأضاف سترومر: "لا يمكن لمجتمع كريم قبول مقتل شخص بالرصاص كل أسبوع (...) على قارعة الطريق".

ووفقاً للمجلس السويدي الوطني لمنع الجريمة تحولت السويد واحدة من أقل الدول تسجيلاً لحالات عنف العصابات إلى واحدة من أكثر الدول تسجيلاً لها على مدار الأعوام العشرين الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us