سياسة
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هل توسط الأردن لإعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي بين الجزائر وإسبانيا؟
تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن اقتراب الأزمة الجزائرية-الإسبانية من الحل بفضل وساطة الملك الأردني عبد الله الثاني، الذي دعا إلى إعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.
هل توسط الأردن لإعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي بين الجزائر وإسبانيا؟
الملك الأردني يتوسط لإعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي / Others
20 ديسمبر 2022

تقترب الأزمة السياسية بين إسبانيا والجزائر من الحل بفضل وساطة العاهل الأردني الملك عبد الثاني، حسبما جاء في صحيفة "لابانغوارديا" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن مصدراً جزائرياً أكد دعم الوساطة الأردنية من أجل تشغيل الأنبوب المغاربي: "يمكن أن يحدث قريباً وسيكون خطوة لتطبيع العلاقات التجارية مع إسبانيا".

وخلال لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، توصل الملك الأردني إلى اتفاق مبدئي بإعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي المغلق منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول في أقرب وقت ممكن.

وقالت "لابانغوارديا" إن إعادة فتح الخط ستساعد على تقليل التوتر السياسي بين إسبانيا والجزائر الذي تسبب في كثير من الضرر لعشرات الشركات الإسبانية ، التي لم تتمكن منذ يونيو/حزيران الماضي من الوصول إلى السوق الجزائرية.

وأورد التقرير أن الموقف الرسمي للجزائر هو أن العلاقات التجارية مع إسبانيا ستبقى مجمدة طالما أن الحكومة يرأسها بيدرو سانشيز الذي لم يتراجع عن قراره لصالح سيادة المغرب على إقليم الصحراء، حتى وإن قدم "حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين".

غير أن الصحيفة نقلت عن مصدر دبلوماسي جزائري فضل عدم ذكر اسمه، قوله: "نحن ندعم وساطة الملك عبد الله الثاني. أعتقد أنه يمكن أن يحدث قريباً جداً، وسيكون خطوة لتطبيع العلاقات التجارية مع إسبانيا ".

وأشار التقرير إلى أن ملك الأردن قبل وصوله إلى الجزائر توقف في القاهرة والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أيد بدوره الوساطة التي تعتزم المملكة تنفيذها.

وأحرز العاهل الأردني حسب الصحيفة "تقدماً كبيراً جداً" من الممكن أن يفضي إلى اجتماع جزائري-مغربي في سويسرا. ويقول الدبلوماسي الجزائري إن هذا الاجتماع "قد يكون قريباً جداً أيضاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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