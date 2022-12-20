سياسة
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شاهد | منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم يصل إلى بوينس أيريس
وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في بوينس أيريس عائدة من قطر الثلاثاء.
شاهد | منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم يصل إلى بوينس أيريس
منتخب الارجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم يصل إلى بوينوس أيريس / صورة: AFP
20 ديسمبر 2022

وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في بوينس أيريس عائدة من قطر الثلاثاء.

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

ثم سيبدأ المنتخب جولة في وسط مدينة بوينس أيرس اعتباراً من ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

وسجل ميسي هدفَين خلال مباراة النهائي، كان أول لاعب ينزل من الطائرة حاملاً كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني. ثم نزل المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر.

ووُضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة: "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد".

ونزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولاً الى حافلة مكشوفة على وقع أغنية "Muchachos" الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا.

وغادرت الحافلة بعيد ذلك الى مجمع التدريب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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