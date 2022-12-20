سياسة
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القوات الجوية التركية ترد على تحرشات مقاتلات يونانية فوق بحر إيجة
أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أنها ردت على محاولة القوات اليونانية التحرش بقواتها الجوية خلال أدائها مهمة تابعة للناتو.
القوات الجوية التركية ترد على تحرشات مقاتلات يونانية فوق بحر إيجة
مقاتلات F-16 تابعة لسلاح الجو التركي / صورة: AA
20 ديسمبر 2022

قالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء إن قواتها الجوية ردت على محاولة المقاتلات اليونانية التحرش بطلعة للناتو فوق بحر إيجة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن مقاتلات يونانية من طراز "F-16" أقلعت من 5 مطارات، وتحرشت بطائرات تركية عبر إقفال الرادار (الإغلاق على الهدف).

وأشار البيان إلى أن الطائرات التركية كانت ضمن مهام "NATO NEXUS ACE Ege" للناتو، وردت فوراً على عملية التحرش اليونانية.

وأكدت الوزارة أنها أبلغت قبل 24 ساعة جميع الحلفاء، بتأدية المهمة ضمن الناتو.

وأوضح البيان أنّ مهمة "NATO NEXUS ACE Ege" شاركت فيها 14 مقاتلة "إف 16" وطائرة الإنذار المبكر "HİK" وطائرة التزود بالوقود "KC-135" وطائرة "CASA" للبحث والإنقاذ من قبل القوات التركية وطائرة "E3-A AWACS" للإنذار المبكر تابعة للحلف.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط وبحر إيجة توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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