قالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء إن قواتها الجوية ردت على محاولة المقاتلات اليونانية التحرش بطلعة للناتو فوق بحر إيجة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن مقاتلات يونانية من طراز "F-16" أقلعت من 5 مطارات، وتحرشت بطائرات تركية عبر إقفال الرادار (الإغلاق على الهدف).

وأشار البيان إلى أن الطائرات التركية كانت ضمن مهام "NATO NEXUS ACE Ege" للناتو، وردت فوراً على عملية التحرش اليونانية.

وأكدت الوزارة أنها أبلغت قبل 24 ساعة جميع الحلفاء، بتأدية المهمة ضمن الناتو.

وأوضح البيان أنّ مهمة "NATO NEXUS ACE Ege" شاركت فيها 14 مقاتلة "إف 16" وطائرة الإنذار المبكر "HİK" وطائرة التزود بالوقود "KC-135" وطائرة "CASA" للبحث والإنقاذ من قبل القوات التركية وطائرة "E3-A AWACS" للإنذار المبكر تابعة للحلف.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط وبحر إيجة توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.