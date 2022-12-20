انطلقت النسخة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الثلاثاء، في منطقة البحر الميت بعد ساعات من وصول المشاركين إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وأعلن الديوان الملكي الأردني في بيانين منفصلين، أن وليّ العهد الحسين بن عبد الله كان في استقبال رئيسَي الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والكويتي أحمد نواف الصباح، لدى وصولهما إلى مطار الملكة علياء الدولي.

كما وصل الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عمان، وكان في استقبالهما الأمير الحسين، وفق بيانات للديوان الملكي الأردني.

واستقبل وليّ العهد الأردني، حاكم رأس الخيمة الإماراتي سعود بن صقر القاسمي، لدى وصوله إلى المملكة للمشاركة في المؤتمر، ممثّلاً بلاده.

كذلك وصل وزراء خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى عمّان.

ومساء الاثنين وصل نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والممثلة الخاصة للأمين العامّ للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وانتشرت قوات وآليات الجيش الأردني على الطريق المؤدي من العاصمة إلى مكان المؤتمر بمنطقة البحر الميت غربي عمّان، تنفيذاً لما أعلنه الجيش مساء السبت الماضي.

فيما يغيب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ويمثّل بلادَه سفير أنقرة لدى عمان إسماعيل آراماز، وفق قائمة المشاركين التي نشرها الديوان الملكي الأردني.

ويشارك في المؤتمر 12 دولة هي العراق والأردن المستضيفان للمؤتمر، وفرنسا الداعية إليه، وتركيا ومصر والكويت والسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والبحرين وإيران.

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة العراق على توفير الأمن والاستقرار والازدهار، ويتطرق إلى مناقشة ملفات محورية أخرى، تتصدرها المنطقة والإقليم.

وعُقدت النسخة الأولى من المؤتمر بالعاصمة العراقية بغداد في أغسطس/آب 2021.