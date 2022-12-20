قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده ليست بحاجة إلى إذن من أي جهة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي شمالي سوريا.

وأوضح أقار في تصريح لصحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، الثلاثاء، أن "PKK/YPG" الإرهابي يستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، وأن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق الدفاع عن نفسها.

وأضاف أن "PKK" المدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية لدى الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني أسماء مختلفة.

وأكد أقار أن "PKK" وامتداده السوري "YPG" تنظيم واحد ولا فرق بينهما، داعياً جميع حلفاء أنقرة إلى وقف دعم التنظيم الإرهابي، والتضامن مع تركيا في مكافحته.

وشدّد على أن تركيا تستهدف فقط التنظيم الإرهابي في شمال سوريا، وأنها لا تعاني أي مشاكل مع الأكراد أو أي إثنية أخرى.

وتابع قائلاً: "كما أن تنظيم داعش الإرهابي لا يمثل الإسلام والمسلمين، فإن تنظيم "PKK/YPG" أيضاً لا يمثل الأكراد".

وأوضح أن تركيا تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتستضيف أعداداً كبيرة من السوريين الفارين من الحرب.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال أقار إن تركيا تريد حل المشكلة بالطرق السلمية والحوار، من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين، وتدعو لحسن الجوار والاحترام المتبادل.

وجدد أقار تأكيده أن تركيا تدعم بقوة وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها ووحدتها السياسية.

وعن الصناعات الدفاعية التركية، أوضح أقار أن أنقرة أقدمت على خطوات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، لتعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية والوطنية.

وأضاف أن تركيا تعتبر واحدة من أقوى الحلفاء داخل الناتو منذ 70 عاماً، وأنها تؤدي كامل واجباتها ومسؤولياتها على أكمل وجه.

وأردف: "تعزيز الصناعات الدفاعية التركية يزيد من قوة الناتو، ونولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع حلفائنا في مجال التكنولوجيا الدفاعية، لكن للأسف نواجه بعض المشاكل في هذا الخصوص مع عدد من الحلفاء".