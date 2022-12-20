قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده تنتظر من فنلندا والسويد خطوات ملموسة بدل الاكتفاء بالكلام المعسول، بخصوص التعاون بمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي، مامادو تنجارا، بالعاصمة أنقرة.

ووصف جاوش أوغلو رفض المحكمة العليا السويدية تسليم الإرهابي الفار بولنت كنش إلى السلطات التركية، بأنه "تطور سلبي".

والاثنين، رفضت المحكمة العليا في السويد تسليم السلطات التركية، الإرهابي بولنت كنش الذي يعيش حالياً في السويد بعد أن كان يعمل رئيس التحرير العام لصحيفة "Today's Zaman" الموالية لتنظيم "كولن" الإرهابي.

وشدد جاوش أوغلو على ضرورة وفاء فنلندا والسويد بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة بالعاصمة الإسبانية مدريد في يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح أن المطالب التركية من فنلندا والسويد، واضحة، في إشارة إلى تسليم الإرهابيين المطلوبين.

وطالب جاوش أوغلو البلدين الأوروبيين بـ"اتخاذ خطوات ملموسة، بدل الاكتفاء بالكلام المعسول"، على حد تعبيره.

وأكد أن مذكرة التفاهم الثلاثية تنص أيضاً على تسليم إرهابيي تنظيم "كولن" أيضاً إلى السلطات التركية.

وفي سياق متصل، قال جاوش أوغلو إن نظيره السويدي، سيزور أنقرة، الخميس، وإنهما سيجريان مباحثات ثنائية.