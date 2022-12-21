سياسة
3 دقيقة قراءة
شاهد | استقبال شعبي حاشد للاعبي المنتخب المغربي والملك يوشّحهم بالأوسمة
وصلت طائرة بعثة منتخب المغرب الحاصل على المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى مطار الرباط الثلاثاء وسط استقبال ملكي وشعبي حاشد، إذ احتشد آلاف المغاربة على طول الشوارع التي تمر منها حافلة المنتخب في شوارع العاصمة.
شاهد | استقبال شعبي حاشد للاعبي المنتخب المغربي والملك يوشّحهم بالأوسمة
استقبال ملكي وشعبي حاشد للمنتخب المغربي في الرباط بعد الإنجاز التاريخي بمونديال قطر / صورة: Reuters
21 ديسمبر 2022

وصل المنتخب المغربي لكرة القدم "أسود الأطلس" مساء الثلاثاء إلى مطار العاصمة الرباط قادماً من قطر، بعد حصوله على المركز الرابع في مونديال قطر 2022 لأول مرة عربياً وإفريقياً.

واستقبل مئات الآلاف من المغاربة "أسود الأطلس" إذ احتشدوا على طول الشوارع التي تمر منها حافلة المنتخب في شوارع الرباط.

وامتلأ شارع محمد الخامس (حيث مبنى البرلمان) وشارع الحسن الثاني، بالمواطنين حاملين العلم المغربي وقميص المنتخب، كما اكتظت مختلف الشوارع الرابطة ما بين المطار والقصر الملكي في الرباط حيث وجهتهم.

وحمل اللاعبون العلم المغربي وهم يهتفون لوطنهم وحيّوا المواطنين على جنبات الشوارع.

ووشّح العاهل المغربي محمد السادس لاعبي منتخب بلاده لكرة القدم أوسمة ملكية بعد عودتهم من قطر إلى الرباط وحصولهم على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل المغربي في القصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم في قطر، حسب وكالة المغرب الرسمية.

كما وشّح الملك رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب "أسود الأطلس" وليد الركراكي، وسامَين لجهودهما.

وأعطى العاهل المغربي تعليماته، من أجل "تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديراً للعمل الاستثنائي الذي قدموه" وفق الوكالة.​​​​​​​

ويعتبر الاستقبال الذي "خصصه العاهل المغربي للاعبين الذين كانوا رفقة أمهاتهم، تكريماً لهؤلاء النساء المغربيات اللاتي حرصن على تلقين أطفالهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن" حسب ذات المصدر.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف النهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us