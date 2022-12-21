وصل المنتخب المغربي لكرة القدم "أسود الأطلس" مساء الثلاثاء إلى مطار العاصمة الرباط قادماً من قطر، بعد حصوله على المركز الرابع في مونديال قطر 2022 لأول مرة عربياً وإفريقياً.

واستقبل مئات الآلاف من المغاربة "أسود الأطلس" إذ احتشدوا على طول الشوارع التي تمر منها حافلة المنتخب في شوارع الرباط.

وامتلأ شارع محمد الخامس (حيث مبنى البرلمان) وشارع الحسن الثاني، بالمواطنين حاملين العلم المغربي وقميص المنتخب، كما اكتظت مختلف الشوارع الرابطة ما بين المطار والقصر الملكي في الرباط حيث وجهتهم.

وحمل اللاعبون العلم المغربي وهم يهتفون لوطنهم وحيّوا المواطنين على جنبات الشوارع.

ووشّح العاهل المغربي محمد السادس لاعبي منتخب بلاده لكرة القدم أوسمة ملكية بعد عودتهم من قطر إلى الرباط وحصولهم على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل المغربي في القصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم في قطر، حسب وكالة المغرب الرسمية.

كما وشّح الملك رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب "أسود الأطلس" وليد الركراكي، وسامَين لجهودهما.

وأعطى العاهل المغربي تعليماته، من أجل "تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديراً للعمل الاستثنائي الذي قدموه" وفق الوكالة.​​​​​​​

ويعتبر الاستقبال الذي "خصصه العاهل المغربي للاعبين الذين كانوا رفقة أمهاتهم، تكريماً لهؤلاء النساء المغربيات اللاتي حرصن على تلقين أطفالهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن" حسب ذات المصدر.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف النهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.