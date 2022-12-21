سياسة
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ماسك يتعهّد بترك رئاسة تويتر بعد العثور على "مجنون بما يكفي" لتولي المنصب
بعد أن أيّد أكثر من نصف المصوتين استقالته، قال إيلون ماسك في تغريدة أمس الثلاثاء، إنه سيتنحى عن رئاسة تويتر ما إن يجد شخصاً "مجنوناً بما فيه الكفاية" ليحل مكانه.
ماسك يتعهّد بترك رئاسة تويتر بعد العثور على "مجنون بما يكفي" لتولي المنصب
يعتزم ماسك تولي إدارة فرق البرمجيات والخوادم في تويتر بعد العثور على بديل له لرئاسة المنصة / صورة: Reuters
21 ديسمبر 2022

أعلن إيلون ماسك ليل الثلاثاء أنّه سيتنحّى عن رئاسة تويتر ما إن يجد "شخصاً مجنوناً بما فيه الكفاية" للحلول محلّه، مشيراً إلى أنّه سيتولّى عندئذ إدارة "فرق البرمجيات والخوادم" في المنصّة.

وقال ماسك في تغريدة: "سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي بمجرّد أن أجد شخصاً مجنوناً بما فيه الكفاية لتولّي الوظيفة!"، في موقف بدا فيه وكأنّه يلتزم نتيجة الاستفتاء الذي أطلقه عبر المنصّة وأيّدت فيه غالبية مستخدمي تويتر تنحّيه عن منصبه في مجموعة التواصل العملاقة.

وأثار ماسك جدلاً واسعاً منذ أن استحوذ على منصّة تويتر للتواصل الاجتماعي في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 44 مليار دولار. كما انخفض سعر سهم تويتر بمقدار الثُلث.

ومنذ استحواذه على تويتر، فصل ماسك نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضلّلة بشأن كوفيد-19.

كما جمّد ماسك حسابات بعض الصحفيين ومنع ترويج منصات اجتماعية منافسة عبر تويتر، قبل أن يعود عن ذلك.

وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صنّاع القرارات السياسية في كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا.

وسبق للمفوضية الأوروبية أنّ حذّرت ماسك من أنّ الاتّحاد الأوروبي قد يفرض "عقوبات" عليه بسبب التهديد الذي يشكّله لحرية الإعلام.

كما تزايدت منذ أسابيع الدعوات في وول ستريت إلى تنحي ماسك، وفي الآونة الأخيرة تساءل متعاملون على سهم شركة تسلا عن تركيز الملياردير على منصة التواصل الاجتماعي وما إذا كان ذلك يصرف انتباهه عن توجيه أعمال السيارات الكهربائية بشكل صحيح، إذ يلعب دوراً محورياً في تصميم وهندسة المنتج.

والاثنين أجرى ماسك استطلاعاً عبر تويتر سأل فيه مستخدمي الموقع ما إذا كانوا يريدونه أن يبقى رئيساً للموقع أو أن يتنحّى. وتعهّد الملياردير المثير للجدل بالتزام نتيجة الاستطلاع.

وأجاب 57.5% من الـ17 مليون مستخدم الذين شاركوا في الاستطلاع بـ"نعم"، مؤيّدين بذلك رحيله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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