قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إن الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران للحد من برنامجها النووي بات "في حكم الميت"، لكنه لن يعلن ذلك، حسبما يُظهر تسجيل مصور نشر الثلاثاء.

والتسجيل الذي يبدو حقيقياً وجرى تصويره على الأرجح في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني خلال زيارة بايدن لكاليفورنيا، تظهر فيه امرأة تطلب من بايدن أن يعلن ما إذا كانت "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، لم تعد قائمة.

وتسأل المرأة التي كانت تضع على شعرها شريطاً بألوان العلم الإيراني على ما يبدو، بايدن فيما كان يصافح عدداً من الأشخاص: "الرئيس بايدن، هل يمكنكم الإعلان أن خطة العمل الشاملة المشتركة باتت في حكم الميت؟".

ويجيبها بايدن: "لا" لتردّ: "لم لا؟".

فيضيف "إنها في حكم الميت، لكننا لن نعلن ذلك"، ويتابع: "القصة طويلة".

وتحضّه المرأة والأشخاص الموجودين إلى جانبها على عدم إبرام اتفاقات مع حكومة طهران.

وتقول: "إنهم لا يمثلوننا"، ويضيف آخر: "إنهم ليسوا حكومتنا".

ويجيب بايدن: "أعلم أنهم لا يمثلونكم. لكن سيكون بحوزتهم سلاح نووي"، ثم ينتهي التسجيل.

ويتيح الاتفاق الموقّع عام 2015، تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لمنعها تطوير قنبلة نووية، علماً بأن طهران تنفي على الدوام السعي لتحقيق هذه الغاية وتؤكد سلمية برنامجها.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، عادت طهران تدريجياً عن التزاماتها.

وتعهّد بايدن بالسعي لإحياء الاتفاق، لكن المفاوضات التي بدأت في أبريل/نيسان 2021 في فيينا متوقفة الآن.

ورداً على سؤال بشأن التسجيل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن لا أحد يشكك بصحته.

وأضاف أن واشنطن تريد إحياء الاتفاق، لكن ذلك ليس أولوية بسبب للحرب في أوكرانيا.

وأكد كيربي أمام الصحفيين أن "تصريحات الرئيس تتماشى تماماً مع كل ما دأبنا على قوله بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي ليست محور تركيزنا الآن".

وأردف: "لا يحدث أي تقدم الآن فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران. لا نترقب أي تقدم في أي وقت في المستقبل القريب".

وتابع: "ببساطة لا نتوقع التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب، فيما تواصل إيران قتل مواطنيها وتبيع روسيا طائرات مسيّرة"، في إشارة إلى قمع إيران التظاهرات المتواصلة منذ أشهر، وتزويدها روسيا بطائرات مسيّرة هجومية لاستخدامها في أوكرانيا.