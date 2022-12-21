سياسة
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الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين إساءات عنصرية للاعبي المنتخب إثر الهزيمة
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يندد بإساءات عنصرية استهدفت لاعبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاضاة المتورطين فيها عقب خسارة المنتخب في نهائي كأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، الأحد الماضي.
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين إساءات عنصرية للاعبي المنتخب إثر الهزيمة
مهاجم فرنسا كينغسلي كومان (يمين) تعرضا لإساءات عنصرية عبر الإنترنت بعدما أهدرا ركلتَي ترجيح في نهائي كأس العالم/ صورة: AFP
21 ديسمبر 2022

ندد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالإساءة العنصرية عبر الإنترنت الموجهة إلى لاعبيه وتعهد باتخاذ إجراءات قانونية بعد استهدافهم عقب الخسارة في نهائي كأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين يوم الأحد الماضي في قطر.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الاثنين، تعرض مهاجم فرنسا كينغسلي كومان، ولاعب الوسط أوريلين تشواميني، لاساءات عنصرية عبر الإنترنت بعد أن أهدرا ركلتَي ترجيح في نهائي كأس العالم.

وأنقذ حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، تسديدة كومان فيما سدد تشواميني بعيداً ليحصد منتخب الأرجنتين لقبه الثالث إجمالاً في كأس العالم والأول منذ 1986.

وقال الاتحاد الفرنسي على تويتر: "عقب نهائي كأس العالم، تعرض عديد من لاعبي المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصرية وبغيضة وغير مقبولة على مواقع التواصل الاجتماعي. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين ذلك وسيقاضي المتورطين".

ونشر نادي بايرن ميونيخ الذي ينتمي إليه كومان رسالة دعم للاعب البالغ من العمر 26 عاماً مندداً بالتعليقات العنصرية ضده.

وقال على تويتر: "عائلة بايرن تقف خلفك أيها الملك. العنصرية لا مكان لها في الرياضة أو في مجتمعنا".

وتأتي الحادثة بعد الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي إنجلترا ماركوس راشفورد، وجيدون سانشو وبوكايو ساكا، بعد الهزيمة في نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا العام الماضي. وأهدر اللاعبون الثلاثة ركلات ترجيح ليتعرضوا لهجوم كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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