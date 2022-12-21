سياسة
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شاهد | ألبانيا تصبح الدولة الـ27 التي توقع عقداً لشراء مسيّرات بيرقدار TB2
ألبانيا توقع عقداً لشراء مسيّرات بيرقدار TB2 التركية، بحضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع الألباني، والسفير التركي لدى تيرانا ومدير عام شركة بايكار. ووفقاً لرئيس الوزراء الألباني، الاتفاقية ليست لشراء المسيّرات فحسب بل لبناء جسر تعاون بين البلدَين.
شاهد | ألبانيا تصبح الدولة الـ27 التي توقع عقداً لشراء مسيّرات بيرقدار TB2
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ووزير الدفاع والسفير التركي لدى تيرانا ومدير عام شركة بايكار في أثناء مراسم التوقيع/ صورة: AA
21 ديسمبر 2022

وقعت ألبانيا عقداً لشراء سرب من المسيّرات التركية من طراز "بيرقدار TB2" الهجومية في إطار شراكتها الاستراتيجية مع تركيا.

وذكر بيان أصدرته السلطات الألبانية الأربعاء أن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ووزير الدفاع نيكو بيليشي، والسفير التركي لدى تيرانا طيار كاغان، ومدير عام شركة بايكار خلوق بيرقدار، شاركوا في مراسم التوقيع بمبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة تيرانا.

وأشار خلوق بيرقدار إلى أن ألبانيا بذلك تصبح الدولة السابعة والعشرين التي تُصدَّر إليها مسيرات بيرقدار.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أعرب راما عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مساهماته في استكمال مسار توقيع عقد شراء المسيرات (لم يذكر عددها).

وقال: "مهما شكرنا الصديق العريق لهذا الشعب ولهذا البلد (ألبانيا) صديقنا العزيز الرئيس أردوغان فسيكون قليلاً بحقه".

ووصف رئيس الوزراء الألباني العلاقات بين البلدين بـ"الجيدة" وأنها في تحسن يوماً بعد يوم.

وأردف: "نحن فخورون جداُ بكوننا في الجانب الصحيح وفي نفس الجانب مع جمهورية تركيا، والرئيس أردوغان في الناتو الذي يعد أكبر تحالف عسكري للمجتمع الأوروبي-الأطلسي".

وتابع :"لدينا شراكة استراتيجية للغاية مع جمهورية تركيا، اليوم هو يوم جيد جداً لعلاقتنا".

وأكد راما أن الاتفاقية ليست فقط لشراء المسيرات ولكن أيضاً لبناء جسر تعاون بين القوات المسلحة الألبانية وبايكار.

وأوضح: "ستتولي بايكار تدريب أولئك المستعدين لتولي المسؤولية لتشغيل مركز التحكم لقاعدة كوتشوفا الجوية الجديدة التابعة لحلف شمال الأطلسي التي أُنشئت بأعلى التقنيات في ألبانيا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أول ثلاث مسيّرات تصل إلى ألبانيا ستكون جاهزة لمواجهة أي تهديد طارئ يتعرض له الأمن القومي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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