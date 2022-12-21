سياسة
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هرباً من "جحيم ميانمار".. 100 شخص من الروهينغيا تقطعت بهم السبل قبالة الهند
تقطّعت السبل بما لا يقل عن 100 شخص من أقلية الروهينغيا المسلمة قبالة السواحل الهندية، فيما ترجح منظمات حقوقية أن 20 منهم على الأقل لقوا حتفهم غرقاً أو جوعاً أو عطشاً.
هرباً من "جحيم ميانمار".. 100 شخص من الروهينغيا تقطعت بهم السبل قبالة الهند
ما بين 16 و20 مهاجراً من الروهينغيا لقوا حتفهم عطشاً أو جوعاً أو غرقاً/ صورة: AP
21 ديسمبر 2022

قالت جماعتان معنيتان بالدفاع عن حقوق أقلية الروهينغيا في ميانمار إن ما لا يقل عن مئة منهم تقطعت بهم السبل على متن قارب قبالة جزر أندمان الهندية وإن ما يتراوح بين 16 و20 ربما لقوا حتفهم عطشاً أو جوعاً أو غرقاً.

ويخاطر كثيرون من الأقلية المسلمة بحياتهم على متن قوارب متهالكة للفرار من العنف في ميانمار والأوضاع المتردية في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش في مسعى للوصول إلى ماليزيا.

وأوضح مصدر لرويترز أن خمس سفن هندية اقتربت من القارب العالق في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وقالت كريس ليوا مديرة مشروع أراكان المعني بدعم الروهينغيا: "تشير تقديراتنا إلى أن ما يصل إلى 20 على الأرجح ربما ماتوا.. بعضهم من الجوع والعطش، وبعضهم قفزوا في الماء من اليأس. إنه أمر مروع وشنيع للغاية".

وقالت مجموعة عمل الروهينغيا بشبكة آسيا المحيط الهادئ لحقوق اللاجئين إن السبل تقطعت بالمجموعة لأكثر من أسبوعين.

وأنقذت البحرية السريلانكية قارباً آخر يُقل أكثر من مئة من الروهينغيا مطلع الأسبوع.

وفر أكثر من 730 ألفاً من مسلمي الروهينغيا عام 2018 إلى بنغلاديش المجاورة في أعقاب حملة عسكرية في ميانمار تضمنت عمليات قتل جماعي واغتصاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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