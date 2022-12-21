سياسة
3 دقيقة قراءة
غوتيريش: أكبر تهديد إرهابي هو الجماعات العنصرية المتطرفة في الغرب
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن أكبر تهديد إرهابي تمثله الجماعات اليمينية المتطرفة والمؤمنة بتفوق العرق الأبيض في الغرب. وأوضح غوتيريش أن مؤامرة الانقلاب التي وقعت في ألمانيا مؤخراً، هي مثال واحد على تهديد تلك الجماعات للمجتمعات الديمقراطية.
غوتيريش: أكبر تهديد إرهابي هو الجماعات العنصرية المتطرفة في الغرب
الأمين العام للأمم المتحدة: أكبر تهديد إرهابي هو الجماعات اليمينة المتطرفة والمؤمنة بتفوق العرق الأبيض في الغرب/ صورة: AA
21 ديسمبر 2022

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أكبر تهديد إرهابي هو الذي تمثله الجماعات اليمينية المتطرفة والجماعات المؤمنة بتفوق العرق البيض.

تأتي تصريحات غوتيريش في أعقاب اعتقال 25 شخصاً في ألمانيا بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عُقد في الاثنين بمدينة نيويورك، إن محاولة الإطاحة بالحكومة التي وقعت في ألمانيا مجرد مثال واحد على تهديد الجماعات اليمينية المتطرفة للمجتمعات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وقال غوتيريش: "هذا دليل على أن أكبر تهديد للإرهاب اليوم في الدول الغربية يأتي من اليمين المتطرف والنازيين الجدد وجماعات تفوق البيض".

وفي وقت سابق هذا الشهر، ألقت الشرطة الألمانية القبض على 25 من المشتبه بهم خلال مداهمات في جميع أنحاء البلاد استهدفت أتباع حركة "مواطني الرايخ" Reichsbuerger.

واتهم ممثلو الادعاء المتهمين بـ"تنفيذ استعدادات ملموسة للدخول بعنف إلى البرلمان الألماني بصحبة مجموعة مسلحة صغيرة".

ويرفض أتباع حركة "مواطني الرايخ" دستور ألمانيا بعد الحرب ودعوا إلى إسقاط الحكومة.

وفي حديثه دعا غوتيريش دول العالم إلى الانتباه إلى قضية الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، اللتيْن ارتفعت حدتهما في أعقاب الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على الإرهاب.

وقال غوتيريش: "أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين وحازمين للغاية في إدانة كل شكل من أشكال النازية الجديدة والمتعصبين لتفوق العرق الأبيض، وأي شكل من أشكال معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين".

وكان تقرير حديث صادر عن المجلس الإسلامي في فيكتوريا (ICV)، ومقره أستراليا، رصد أن ما يقرب من 86% من المشاركات المعادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي تأتي من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.

وعلى مدار عامين، بين 28 أغسطس /آب 2019، و27 أغسطس 2021 ، سجلت الهند على موقع تويتر، أعلى معدل في معاداة الإسلام بإجمالي 871 ألفاً، و379 تغريدة، تليها الولايات المتحدة بـ289 ألفاً و248 تغريدة، والمملكة المتحدة بـ 196 ألفاً، و376 تغريدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us