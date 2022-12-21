حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أكبر تهديد إرهابي هو الذي تمثله الجماعات اليمينية المتطرفة والجماعات المؤمنة بتفوق العرق البيض.

تأتي تصريحات غوتيريش في أعقاب اعتقال 25 شخصاً في ألمانيا بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عُقد في الاثنين بمدينة نيويورك، إن محاولة الإطاحة بالحكومة التي وقعت في ألمانيا مجرد مثال واحد على تهديد الجماعات اليمينية المتطرفة للمجتمعات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وقال غوتيريش: "هذا دليل على أن أكبر تهديد للإرهاب اليوم في الدول الغربية يأتي من اليمين المتطرف والنازيين الجدد وجماعات تفوق البيض".

وفي وقت سابق هذا الشهر، ألقت الشرطة الألمانية القبض على 25 من المشتبه بهم خلال مداهمات في جميع أنحاء البلاد استهدفت أتباع حركة "مواطني الرايخ" Reichsbuerger.

واتهم ممثلو الادعاء المتهمين بـ"تنفيذ استعدادات ملموسة للدخول بعنف إلى البرلمان الألماني بصحبة مجموعة مسلحة صغيرة".

ويرفض أتباع حركة "مواطني الرايخ" دستور ألمانيا بعد الحرب ودعوا إلى إسقاط الحكومة.

وفي حديثه دعا غوتيريش دول العالم إلى الانتباه إلى قضية الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، اللتيْن ارتفعت حدتهما في أعقاب الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على الإرهاب.

وقال غوتيريش: "أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين وحازمين للغاية في إدانة كل شكل من أشكال النازية الجديدة والمتعصبين لتفوق العرق الأبيض، وأي شكل من أشكال معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين".

وكان تقرير حديث صادر عن المجلس الإسلامي في فيكتوريا (ICV)، ومقره أستراليا، رصد أن ما يقرب من 86% من المشاركات المعادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي تأتي من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.

وعلى مدار عامين، بين 28 أغسطس /آب 2019، و27 أغسطس 2021 ، سجلت الهند على موقع تويتر، أعلى معدل في معاداة الإسلام بإجمالي 871 ألفاً، و379 تغريدة، تليها الولايات المتحدة بـ289 ألفاً و248 تغريدة، والمملكة المتحدة بـ 196 ألفاً، و376 تغريدة.