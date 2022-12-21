سياسة
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مسؤول بالناتو يشيد بدور المسيّرات التركية في الحرب الروسية-الأوكرانية
أشاد مساعد أمين عام الناتو للتحديات الأمنية الناشئة ديفيد فان ويل، بالدور الذي لعبته المسيّرات التركية في الحرب الروسية-الأوكرانية، مضيفاً أن "التكنولوجيا المستخدَمة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستكون إلى حد كبير جزءاً من أي حرب مستقبلية".
مسؤول بالناتو يشيد بدور المسيّرات التركية في الحرب الروسية-الأوكرانية
المسؤول في الناتو ديفيد فان ويل يقول إن المسيرات التركية لعبت دوراً رئيسياً في الحرب الروسية-الأوكرانية / صورة: AA
21 ديسمبر 2022

قال ديفيد فان ويل مساعد أمين عام الناتو للتحديات الأمنية الناشئة، إن المسيرات التركية لعبت دوراً رئيسياً في الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأشار فان ويل في تصريحات للأناضول، إلى أنه منذ بدء الحرب، طُرِحت مسألة استخدام التقنيات المتطورة في المعارك.

وأضاف: "أعتقد أن الطائرات بلا طيار التركية في أوكرانيا، مثال جيد حقاً للابتكار الذي يمكن استخدامه في الحرب الحديثة".

ولفت إلى أن القنابل والطائرات والدبابات المستخدمة في الحرب الروسية-الأوكرانية، تندرج ضمن فئة "الحرب التقليدية"، مبيّناً أن الحرب اليوم تُدار أيضاً باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتابع: "التكنولوجيا الإلكترونية المستخدمة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستكون إلى حد كبير جزءاً من أي حرب مستقبلية".

وأردف: "صممنا استراتيجية الذكاء الصناعي لاستخدامه في الأمن الدفاعي في الناتو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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