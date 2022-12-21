سياسة
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أردوغان: استطعنا تخطي آثار الأزمات العالمية ونواصل تعزيز اقتصادنا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقول إن حكومته تمكنت من تخطي آثار الأزمات الدولية، وإنها تعمل على تعزيز الاقتصاد وخفض معدلات التضخم. كما أعرب عن ثقته في أن قدرة الشعب التركي على اتخاذ القرار الصحيح في انتخابات يونيو/حزيران المقبل.
أردوغان: استطعنا تخطي آثار الأزمات العالمية ونواصل تعزيز اقتصادنا
أردوغان أعرب عن أمله في أن تجلب ميزانية عام 2023 الخير للشعب التركي / صورة: AA
21 ديسمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تمكنت من تخطي آثار الأزمات الدولية، كما أنها تعمل على تعزيز الاقتصاد، وخفض معدلات التضخم.

وأضاف أردوغان الأربعاء في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "واجهنا كثيراً من المؤامرات وأسقطناها بفضل وحدة شعبنا".

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل، قال: "واثقون في أن شعبنا سيتخذ القرار الصحيح في الانتخابات المقبلة".

كما أوضح الرئيس التركي أن حكومته تعمل على تعزيز وتطوير الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وفيما يتعلق بالمشاريع التي أنجزتها الحكومة قال "أنجزنا عديداً من المشاريع لا سيّما في مجالَي الصحة والبنية التحتية.. وأنجزنا شبكة طرق تعد بين الأطول في العالم".

وأكد أردوغان أن "ميزانية عام 2023، جرى تعديلها، وسيجري إنفاقها بما يتماشى مع مصالح واحتياجات شعبنا"، معرباً عن أمله في أن تجلب الخير للشعب التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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