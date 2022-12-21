شارك آلاف العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز الأربعاء في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، مما يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة، بعد يوم من دخول أطقم التمريض إضراباً.

وقالت الحكومة إن الإضراب "المؤسف للغاية" سيؤدّي إلى توافر عدد أقلّ من سيارات الإسعاف على الطرق، موضحة أنه ستُعطى أولوية للحالات الخطيرة التي تهدّد الحياة مثل النوبات القلبية.

وصرّح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيف باركلي بأن على المواطنين "تحكيم العقل"، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي في وقت تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالفعل "ضغوطاً هائلة للغاية".

وتطالب اتحادات العمال بزيادة الأجور بأكثر من معدَّل التضخم الذي ارتفع إلى 10.7% على مؤشّر أسعار المستهلكين في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووُضع الجيش في حالة تأهُّب للمساعدة على قيادة مركبات الطوارئ وتوجيهها، إلا أن الجنود لن يكونوا مخوَّلاً إليهم جميع صلاحيات سائقي سيارات الإسعاف في ما يتعلق بالاستجابة وتقديم الرعاية السريرية.