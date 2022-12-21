سياسة
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العاملون بخدمة الإسعاف في بريطانيا يلتحقون بإضراب أطقم التمريض لرفع الأجور
بعد يوم من دخول أطقم التمريض إضراباً، شارك آلاف العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز الأربعاء في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، مما يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة.
العاملون بخدمة الإسعاف في بريطانيا يلتحقون بإضراب أطقم التمريض لرفع الأجور
إضراب آلاف العاملين بخدمة الإسعاف في بريطانيا للمطالبة برفع الأجور / صورة: Reuters
21 ديسمبر 2022

شارك آلاف العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز الأربعاء في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، مما يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة، بعد يوم من دخول أطقم التمريض إضراباً.

وقالت الحكومة إن الإضراب "المؤسف للغاية" سيؤدّي إلى توافر عدد أقلّ من سيارات الإسعاف على الطرق، موضحة أنه ستُعطى أولوية للحالات الخطيرة التي تهدّد الحياة مثل النوبات القلبية.

وصرّح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيف باركلي بأن على المواطنين "تحكيم العقل"، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي في وقت تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالفعل "ضغوطاً هائلة للغاية".

وتطالب اتحادات العمال بزيادة الأجور بأكثر من معدَّل التضخم الذي ارتفع إلى 10.7% على مؤشّر أسعار المستهلكين في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووُضع الجيش في حالة تأهُّب للمساعدة على قيادة مركبات الطوارئ وتوجيهها، إلا أن الجنود لن يكونوا مخوَّلاً إليهم جميع صلاحيات سائقي سيارات الإسعاف في ما يتعلق بالاستجابة وتقديم الرعاية السريرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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