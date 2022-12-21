سياسة
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أردوغان: نسعى لتطوير علاقاتنا مع إفريقيا بشكل عادل على أساس الربح المتبادل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستسعى دائماً لتطوير علاقاتها مع إفريقيا بطريقة "عادلة ومتوازنة"، وستدير التجارة مع دول القارة السمراء "على أساس الربح المتبادل". وأعرب أردوغان عن سعادته لزيارة الرئيس السنغالي والوفد المرافق له لأنقرة.
أردوغان: نسعى لتطوير علاقاتنا مع إفريقيا بشكل عادل على أساس الربح المتبادل
على هامش زيارة رئيس السنغال.. أردوغان: نسعى لتطوير علاقاتنا مع إفريقيا. / صورة: AA
21 ديسمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستسعى دائماً لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا بطريقة "عادلة ومتوازنة"، وستدير التجارة مع دول القارة السمراء "على أساس الربح المتبادل".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء مع نظيره السنغالي ماكي سال في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأعرب أردوغان عن سعادته لزيارة الرئيس السنغالي والوفد المرافق له لأنقرة.

وأوضح أن زيارته للسنغال في فبراير/شباط الماضي كانت مثمرة وبناءة، وتَخلَّلها فتح السفارة التركية في دكار.

وأضاف أن تركيا والسنغال عازمتان على تعزيز التعاون بينهما في المجالات والقطاعات كافة.

وعن محادثاته مع الرئيس السنغالي اليوم، أشار أردوغان إلى أنها دارت حول إمكانية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب.

كما صرّح أردوغان بأنه تناول مع سال الحرب الروسية-الأوكرانية واتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وشكر نظيره السنغالي على تعاونه مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية، بخاصة تنظيم كولن.

وذكر الرئيس التركي أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسنغال ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 42% مقارنة مع 2020، ووصل إلى 540 مليون دولار.

وأعلن أردوغان اتفاقه مع سال على رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى مليار دولار في فترة قصيرة.

ومشيراً إلى النجاحات التي تحققها الشركات التركية في السنغال، أوضح أردوغان أن المستثمرين الأتراك يساهمون في نهضة الاقتصاد السنغالي.

وأعلن أن حجم الاستثمارات التركية في السنغال تجاوز 1.5 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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