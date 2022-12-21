وصف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، محاولة اليونان عرقلة طلعات جوية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بأنها "موقف عدائي يُظهِر أن أثينا أصبحت متعجرفة لدرجة أنها تتجاهل المبادئ الأساسية للحلف".

وانطلق في ولاية قيصري وسط تركيا الأربعاء، اجتماع ثلاثي جمع أقار ووزيري دفاع أذربيجان ذاكر حسنوف، وجورجيا جوانشير بورشولادزي.

وعقب توقيع البيان الختامي للاجتماع الثلاثي عقد الوزراء مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

وأفاد أقار في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بأنهم بحثوا خلال الاجتماع من منظور واسع قضايا التعاون الراهنة والمحتملة ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد أهمية تطوير وتوسيع الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدان الثلاثة مستقبلاً.

وأشاد بدور جورجيا في استقرار منطقة القوقاز، واصفاً إياه بـ"المهمّ والبَنّاء".

وفي سياق حديثه عن أرمينيا، شدّد أقار على ضرورة أن تمسك يريفان بيد السلام والصداقة الممدودة إليها.

وتابع: "ينبغي لأرمينيا أن تقيّم هذه الفرصة جيداً، إذا تجنبت يريفان الانتهاكات والتزمت اتفاق وقف إطلاق النار، فيمكن أن تغدو جزءاً من السلام والاستقرار، ونأمل أن يتحقق هذا الأمر".

وفي إشارة إلى التطورات في بحر إيجة، قال أقار إن "اليونان تواصل سياساتها التوسعية والعدائية وخطاباتها وأفعالها الاستفزازية التي تغذّي عدم الاستقرار، في وقت تبذل فيه تركيا جهوداً من أجل السلام والاستقرار".

وأوضح أن اليونان تتبعت مقاتلات تركية في أثناء أدائها مهامّ للناتو مخططاً لها، مشيراً إلى أن طائرات بلاده ردّت الردّ اللازم.

وأضاف: "هذا الموقف العدائي يُظهِر أن أثينا أصبحت متعجرفة لدرجة أنها تتجاهل المبادئ الأساسية للحلف".

وشدّد أقار على وجوب تخلّي اليونان عن مواقفها الاستفزازية، والتصرف بحكمة بوصفها حليفاً في الناتو، والتركيز على حلّ المشكلات عبر الحوار.

وأكّد أن أنقرة منفتحة على الحوار في قبرص وبحر إيجة وشرق المتوسط، لكنها لن تسمح بفرض أمر واقع، مضيفاً: "عازمون وقادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا وحقوق ومصالح أشقائنا القبارصة الأتراك".

على صعيد منفصل لفت أقار إلى أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها بكل عزم وتصميم ونجاح.

وأردف: "لا ينبغي لأحد توقُّع أن نتسامح مع الإرهابيين الرابضين قرب حدودنا، لا سيما البلدان التي تجرّ المنطقة إلى عدم الاستقرار".