سياسة
3 دقيقة قراءة
أوربان: "رهاب المجر" منتشر في دوائر الاتحاد الأوروبي ويمنع تمويلاً بمليارات
ندّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بـ"رهاب المجر"، وقال إنه يسود الاتحاد الأوروبي، ويمنع تمويلاً بالمليارات تنتظرها إصلاحات لمكافحة الفساد. واستخدم عبارة "رهاب المجر" كثيراً، مؤكداً أنه "لولا رهاب المجر هذا، لكان الأمر استغرق يوماً أو يومين فقط".
أوربان: "رهاب المجر" منتشر في دوائر الاتحاد الأوروبي ويمنع تمويلاً بمليارات
"رهاب المجر".. أوربان يستنكر منع إمدادات الاتحاد الأوروبي جراء الفساد. / صورة: AFP
21 ديسمبر 2022

ندّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء بما سماه "رهاب المجر" الذي قال إنه يسود دوائر الاتحاد الأوروبي، ويمنع تمويلاً بالمليارات مخصّصة لبودابست من إصلاحات لمكافحة الفساد.

وتُوُصّل إلى حلّ وسط في منتصف ديسمبر/كانون الأول عندما وافقت الدول الأعضاء على خفص المبلغ المجمَّد، ولكن ما زال هناك 12 مليار يورو معلّقة، بعدما اعتُبرت الإجراءات التي اتخذتها بودابست "غير كافية".

وقال رئيس الوزراء القومي في مؤتمره الصحفي التقليدي في نهاية العام: "توصّلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهو أداء استثنائي من جانبنا، فيما كان علينا أن نكافح رهاب المجر في عالم تحكمه الليبرالية".

واستخدم عبارة "رهاب المجر" عدّة مرّات، مؤكداً أنه "لولا رهاب المجر هذا لكان الأمر استغرق يوماً أو يومين فقط".

وقال فيكتور أوربان إنّ الإجراء الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في مواجهة "انتهاكات سيادة القانون التي لوحظت" في هذا البلد الواقع في وسط أوروبا "من المرجح أن توجّه ضربة قاضية إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أنّ "حفنة من الأشخاص" المهووسين بهذه القضية "يحاولون فرض إرادتهم على عدد قليل من البلدان".

واعتبر أنه حتى قبل فضيحة الفساد المفترضة المتعلقة بقطر، فإنّ سمعة الهيئة "تراجعت بالفعل إلى لا شيء".

وأضاف: "يجب تنظيف المياه الراكدة"، في إشارة إلى شعار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب "تنظيف المستنقع" الذي يؤيّده بشدّة.

ويدعو أوربان بانتظام إلى تقييد سلطات البرلمان الأوروبي وانتخاب الحكومات الوطنية أعضاءه بدلاً من التصويت المباشر.

ولدى سؤاله عن خططه لولايته الرابعة على التوالي، قال رئيس الوزراء البالغ 59 عاماً إنه لا ينوي التقاعد من الحياة السياسية.

وأضاف أوربان المولع بكرة القدم: "بالطبع لا يمكننا تحديد المدة التي سأبقى فيها، لكن الأمر ليس مثل كرة القدم، الله سيقرّر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us