ندّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء بما سماه "رهاب المجر" الذي قال إنه يسود دوائر الاتحاد الأوروبي، ويمنع تمويلاً بالمليارات مخصّصة لبودابست من إصلاحات لمكافحة الفساد.

وتُوُصّل إلى حلّ وسط في منتصف ديسمبر/كانون الأول عندما وافقت الدول الأعضاء على خفص المبلغ المجمَّد، ولكن ما زال هناك 12 مليار يورو معلّقة، بعدما اعتُبرت الإجراءات التي اتخذتها بودابست "غير كافية".

وقال رئيس الوزراء القومي في مؤتمره الصحفي التقليدي في نهاية العام: "توصّلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهو أداء استثنائي من جانبنا، فيما كان علينا أن نكافح رهاب المجر في عالم تحكمه الليبرالية".

واستخدم عبارة "رهاب المجر" عدّة مرّات، مؤكداً أنه "لولا رهاب المجر هذا لكان الأمر استغرق يوماً أو يومين فقط".

وقال فيكتور أوربان إنّ الإجراء الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في مواجهة "انتهاكات سيادة القانون التي لوحظت" في هذا البلد الواقع في وسط أوروبا "من المرجح أن توجّه ضربة قاضية إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أنّ "حفنة من الأشخاص" المهووسين بهذه القضية "يحاولون فرض إرادتهم على عدد قليل من البلدان".

واعتبر أنه حتى قبل فضيحة الفساد المفترضة المتعلقة بقطر، فإنّ سمعة الهيئة "تراجعت بالفعل إلى لا شيء".

وأضاف: "يجب تنظيف المياه الراكدة"، في إشارة إلى شعار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب "تنظيف المستنقع" الذي يؤيّده بشدّة.

ويدعو أوربان بانتظام إلى تقييد سلطات البرلمان الأوروبي وانتخاب الحكومات الوطنية أعضاءه بدلاً من التصويت المباشر.

ولدى سؤاله عن خططه لولايته الرابعة على التوالي، قال رئيس الوزراء البالغ 59 عاماً إنه لا ينوي التقاعد من الحياة السياسية.

وأضاف أوربان المولع بكرة القدم: "بالطبع لا يمكننا تحديد المدة التي سأبقى فيها، لكن الأمر ليس مثل كرة القدم، الله سيقرّر".