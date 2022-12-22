سياسة
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صحيفة ألمانية: تركيا ستصبح من أهمّ مراكز الإنتاج والتوريد الرائدة في العالم
قالت صحيفة ألمانية إن تركيا تستعدّ لتصبح واحداً من مراكز الإنتاج والتوريد الرائدة في العالم.
صحيفة ألمانية: تركيا ستصبح من أهمّ مراكز الإنتاج والتوريد الرائدة في العالم
تركيا تستعدّ لتصبح واحداً من أهم مراكز الإنتاج والتوريد الرائدة في العالم / صورة: AA
22 ديسمبر 2022

قالت صحيفة "Die Welt" الألمانية الأربعاء، إن تركيا تستعدّ لتصبح واحداً من مراكز الإنتاج والتوريد الرائدة في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن عديداً من الشركات أراد بعد الأزمات التي خلّفَها وباء كورونا في الصين، نقل مراكز إنتاجها من البلد الآسيوي إلى أوروبا، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدّم فرصاً جذابة في هذا الخصوص.

وأفردت حيزاً لتصريحات مساعد رئيس مجلس إدارتها كريس آدمس الذي قال: "نتطلع إلى فرص الاستثمار في تركيا بحسن نية، فإنها بسبب موقعها الجغرافي الهامّ تتمتع بإمكانيات نموّ هائلة".

ولفتت الصحيفة إلى أن الظروف أصبحت مواتية أكثر لأن تكون واحداً من أهمّ مراكز الإنتاج والتوريد الرائدة في العالم.

وأشارت إلى أن شريحة كبيرة من سكان تركيا تتكون من فئة الشباب، وبنيتها التحتية توسعت كثيراً خلال عهد حكومات حزب العدالة والتنمية.

وأردفت: "الموقع الجغرافي لتركيا بين أوروبا وآسيا وإفريقيا يجعلها مركزاً مناسباً، ولأن تركيا عضو في الاتحاد الجمركي، فإن حركة بضائعها مع الاتحاد الأوروبي مجانية".

وتَطرّقَت الصحيفة إلى سياسات أنقرة تجاه موسكو قائلة: "عدم مشاركة تركيا في العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا يقلق الشركات الأوروبية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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