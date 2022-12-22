دعت السعودية وقطر والإمارات والبحرين ومنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التي تديرها حركة "طالبان"، إلى التراجع عن قرار منع الفتيات التعليم الجامعي.

جاء ذلك في بيانات رسمية للدول وللمنظمة، غداة إعلان الحكومة التابعة لحركة طالبان الثلاثاء منع النساء الحصول على التعليم في الجامعات الأفغانية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيانٍ عن "استغراب وأسف المملكة لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات حق التعليم الجامعي".

ودعت المملكةُ أفغانستان إلى "التراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم".

كما أعربت قطر في بيانٍ لوزارة خارجيتها عن "قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بتعليق دراسة الفتيات والنساء في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر".

وأكدت الخارجية القطرية أن "هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر على حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في أفغانستان".

ودعت قطر "حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فيما يتعلق بحقوق المرأة".

وشددت الخارجية القطرية، على موقف بلادها "الداعم لحصول الشعب الأفغاني بأطيافه كافة على جميع حقوقه وفي مقدمتها الحق في التعليم".

وفي سياق متصل، أكدت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية الإماراتي المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، إدانة بلادها لقرار طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات.

وأضافت: "يهدد القرار جهود المجتمع الدولي في الانخراط مع طالبان بما يخدم مصالح الشعب الأفغاني (...) لذلك يجب التراجع عنه فوراً"، وفق بيانٍ للخارجية الإماراتية.

كما أجرى وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، "بحث خلاله المستجدات الأفغانية المقلقة وحظر طالبان التعليم الجامعي للفتيات والنساء"، وفق بيانٍ نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ عن "قلق البحرين البالغ وأسفها العميق للقرار"، داعية "الحكومة الأفغانية إلى مراجعة هذا القرار".

بدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن قرار طالبان "يثير الفزع الشديد والقلق"، داعياً "سلطات كابُل إلى التراجع عنه".

والثلاثاء شارك متحدث وزارة التعليم العالي الأفغاني ضياء الله هاشمي، على حسابه في تويتر خطاباً رسمياً يطالب الجامعات العامة والخاصة بحظر التعليم على النساء، وفق ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

وقال هاشمي إن "النساء ممنوعات من التعليم في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان بأثر فوري وحتى إشعار آخر".

ويأتي الحظر الجامعي بعد أسابيع من أداء الفتيات امتحانات الثانوية في المدارس، على الرغم من منعهن حضور الفصول الدراسية، منذ أن تولت حركة طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021.