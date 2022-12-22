سياسة
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الضفة الغربية.. شهيد و5 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" استشهاد الشاب أحمد دراغمة (23 عاماً) برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس، فيما أصيب 5 آخرون في مواجهات اندلعت خلال تصديهم لاقتحامات الاحتلال والمستوطنين.
الضفة الغربية.. شهيد و5 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس
قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة قبر يوسف شرقي نابلس لتأمين وصول مستوطنين إلى المنطقة/ صورة: وسائل التواصل
22 ديسمبر 2022

استُشهد فلسطيني وأصيب خمسة أخرون، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن " الشاب أحمد عاطف دراغمة (23 عاماً) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن خمسة آخرين أصيبوا بالرصاص الحي.

وأوضحت أن دراغمة من مدينة طوباس، هو لاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم (شمال).

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة قبر يوسف شرقي نابلس لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات تلمودية.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، فميا وقع اشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين وجيش الاحتلال في الموقع.

واستخدم الجيش الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويقتحم المستوطنون اليهود بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء صلوات في "مقام يوسف"، تحت حراسة الاحتلال، لأداء طقوس دينية لاعتقادهم أنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وإنه لرجل مسلم سكن المنطقة قديماً، يُدعى يوسف دويكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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