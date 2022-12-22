مات الذكر الأكبر سناً بين قردة إنسان الغاب في أمريكا الشمالية، والمعروف باسم رودي فالنتينو، في حديقة حيوان هيوستون عن عمر ناهز 45 عاماً.

وكانت الحديقة احتفلت بعيد ميلاد رودي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم حديقة حيوان هيوستون، جيسيكا رييس، إن رودي كان يتناول أدوية لعلاج مرض متقدم في القلب لكنه كان يتصرف بشكل طبيعي قبيل وفاته يوم الثلاثاء. وأمضى إنسان الغاب وقتاً في الخارج بمسكنه دون أن تظهر عليه أي علامات على بطء الحركة. وقالت رييس إن حراسه وجدوا أنه لا يستجيب لهم في وقت الإغلاق.

وأضافت: "تمكن من نيل كعكة إضافية قبل انتهائهم من تفقد المكان. وبعد ذلك ذهب للنوم، ثم انتهى الأمر".

وشارك رودي مسكنه مع رفيقته كيلي، أنثى إنسان الغاب التي تبلغ من العمر 42 عاماً.

وقالت رييس: "نراقب كيلي من كثب تحسباً لرؤية أي علامات على التوتر أو الحزن".

ولد رودي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول عام 1977، في حديقة حيوان غلاديس بورتر في براونزفيل بولاية تكساس، ووصل إلى حديقة حيوان هيوستون في العام التالي.

وحيوانات إنسان الغاب من القردة العليا المهددة بالانقراض ولا توجد في البرية إلا في جزيرتي بورنيو وسومطرة في جنوب شرق آسيا. ويصل عمر إنسان الغاب إلى ما بين 30 و40 عاماً في الطبيعة، وفقاً لناشيونال جيوغرافيك.

ويعيش الآن أربعة من قردة إنسان الغاب في حديقة حيوان هيوستون، بينها أنثى تبلغ من العمر 50 عاماً تُدعى شايان. وقالت رييس إن أمراض القلب مشكلة صحية شائعة لدى إنسان الغاب وبخاصة الذكور الذين يعيشون عادة حياة أقصر من الإناث.