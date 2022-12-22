سياسة
2 دقيقة قراءة
وفاة "رودي" أكبر إنسان غاب في أمريكا الشمالية.. كم بلغ عمره؟
مات رودي فالنتينو الذكر الأكبر سنّاً بين قردة إنسان الغاب في أمريكا الشمالية في حديقة حيوان هيوستون. وقالت المتحدثة باسم حديقة حيوان هيوستون، إن رودي كان يتناول أدوية لعلاج مرض في القلب إلا أنه كان يتصرف بشكل طبيعي قبيل وفاته.
وفاة "رودي" أكبر إنسان غاب في أمريكا الشمالية.. كم بلغ عمره؟
حيوانات إنسان الغاب من القردة العليا المهددة بالانقراض/ صورة: Getty Images
22 ديسمبر 2022

مات الذكر الأكبر سناً بين قردة إنسان الغاب في أمريكا الشمالية، والمعروف باسم رودي فالنتينو، في حديقة حيوان هيوستون عن عمر ناهز 45 عاماً.

وكانت الحديقة احتفلت بعيد ميلاد رودي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم حديقة حيوان هيوستون، جيسيكا رييس، إن رودي كان يتناول أدوية لعلاج مرض متقدم في القلب لكنه كان يتصرف بشكل طبيعي قبيل وفاته يوم الثلاثاء. وأمضى إنسان الغاب وقتاً في الخارج بمسكنه دون أن تظهر عليه أي علامات على بطء الحركة. وقالت رييس إن حراسه وجدوا أنه لا يستجيب لهم في وقت الإغلاق.

وأضافت: "تمكن من نيل كعكة إضافية قبل انتهائهم من تفقد المكان. وبعد ذلك ذهب للنوم، ثم انتهى الأمر".

وشارك رودي مسكنه مع رفيقته كيلي، أنثى إنسان الغاب التي تبلغ من العمر 42 عاماً.

وقالت رييس: "نراقب كيلي من كثب تحسباً لرؤية أي علامات على التوتر أو الحزن".

ولد رودي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول عام 1977، في حديقة حيوان غلاديس بورتر في براونزفيل بولاية تكساس، ووصل إلى حديقة حيوان هيوستون في العام التالي.

وحيوانات إنسان الغاب من القردة العليا المهددة بالانقراض ولا توجد في البرية إلا في جزيرتي بورنيو وسومطرة في جنوب شرق آسيا. ويصل عمر إنسان الغاب إلى ما بين 30 و40 عاماً في الطبيعة، وفقاً لناشيونال جيوغرافيك.

ويعيش الآن أربعة من قردة إنسان الغاب في حديقة حيوان هيوستون، بينها أنثى تبلغ من العمر 50 عاماً تُدعى شايان. وقالت رييس إن أمراض القلب مشكلة صحية شائعة لدى إنسان الغاب وبخاصة الذكور الذين يعيشون عادة حياة أقصر من الإناث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us