سياسة
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الاتحاد العام للشغل في تونس يدعو إلى خارطة طريق "لإنقاذ البلاد"
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن نسبة الإقبال الضعيفة على الانتخابات مؤشر واضح على "الرفض". ودعا إلى ضرورة وضع خارطة طريق لإنقاذ البلاد من الأزمة.
الاتحاد العام للشغل في تونس يدعو إلى خارطة طريق "لإنقاذ البلاد"
الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى خارطة طريق / Others
22 ديسمبر 2022

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء إلى وضع خارطة طريق لـ"إنقاذ" البلاد من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، معتبراً ذلك تنصّلاً شعبياً من الرئيس قيس سعيد.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في بيان شديد اللهجة نُشر بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، إنّ "الاتحاد العام للشغل يسجّل التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشرعية".

ونسبة المشاركة البالغة 11,22% في اقتراع السبت هي الأدنى منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديمقراطي. ووفقاً للسلطة الانتخابية صوّت فقط نحو 1,025 مليون شخص، من بين ما يزيد قليلاً على تسعة ملايين مسجّلين.

ووفق الاتحاد العام للشغل فإنّ معدّل المشاركة هذا يعكس "رفضاً واضحاً" للنظام الذي يسعى سعيد لإرسائه منذ يوليو/تموز 2021 والذي لم يجلب سوى "المآسي والمآزق".

وأشار الاتحاد العام للشغل إلى إنّ هذا النظام الرئاسي في ظل برلمان خالٍ من الامتيازات يشكّل "تربة صالحة للاستبداد" ويكرّس "حكم الفرد".

والانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو2021، سبقها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو 2022.

وإذ وصف الاتحاد العام للشغل الوضع في تونس، التي تعاني أيضاً أزمة اقتصادية حادّة، بـ"القابل للتفجّر"، أكد "تحمّل مسؤوليته الوطنية والمساهمة مع القوى الوطنية في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة".

ودعت المعارضة الرئيس قيس سعيد إلى التنحّي بعد الامتناع القياسي للناخبين عن التصويت.

وفي 2015، حصل الاتحاد العام للشغل الذي يعدّ طرفاً مؤثراً على الساحة السياسية في تونس، على جائزة نوبل للسلام إلى جانب ثلاث منظمات تونسية أخرى، لمساهمتها في التحوّل الديمقراطي في تونس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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