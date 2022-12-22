أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في خطاب تاريخي ألقاه في الكابيتول أنّ بلاده "لن تستسلم أبداً" للقوات الروسية، مشدّداً على أنّ المساعدة الأمريكية لكييف ليست صدقة بل "استثمار" في الأمن العالمي.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأ الهجوم الروسي على بلاده في 24 فبراير/شباط، دخل الرئيس الأوكراني على وقع التصفيق مقرّ الكونغرس الأمريكي الذي اجتمع بمجلسيه للاستماع لخطاب الرئيس الضيف.

وقال زيلينسكي في مستهل خطابه أمام المشرّعين الأمريكيين: "خلافاً لأسوأ التوقّعات، أوكرانيا لم تسقط. أوكرانيا حيّة وتقاتل"، مؤكّداً أنّ قواته "صامدة في مواقعها ولن تستسلم أبداً".

وأضاف في الخطاب الحماسيّ الذي استغرق نحو 20 دقيقة قاطعه خلالها مراراً أعضاء الكونغرس بالتصفيق والهتاف، أنّ "الطغيان الروسي لم يعد يسيطر علينا".

وشكر زيلينسكي المشرّعين الأمريكيين على دعمهم وقال: "أموالكم ليست صدقة، إنّها استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية".

"لا أعرف ما السلام العادل"

وكان الرئيس الأوكراني اجتمع بنظيره الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض، وقال في مؤتمر صحفي بينهما إن التوصل إلى "سلام عادل" مع روسيا يعني عدم وجود تنازلات فيما يتعلق بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، لكنه تساءل عما إذا كان هذا السلام ممكناً لمن فقدوا أبناءهم.

ورداً على سؤاله عما يعتبره طريقة عادلة لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأدى إلى نزوح الملايين ودمر مدناً وبلدات، قال الرئيس الأوكراني "لا أعرف ما السلام العادل. إنه وصف فلسفي جداً".

وأضاف "بالنسبة إليّ رئيساً، السلام العادل هو عدم المساومة على سيادة وحرية وسلامة أراضي بلدي. ودفع ثمن جميع الأضرار التي سببها العدوان الروسي".

بدوره قال بايدن رداً على نفس السؤال إن الولايات المتحدة "لديها نفس الرؤية المتمثلة في أوكرانيا حرة ومستقلة ومزدهرة وآمنة".

وأضاف أنه وزيلينسكي يريدان إنهاء الصراع، وأنه يمكن أن يتوقف اليوم "إذا كان لدى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أي كرامة على الإطلاق" وسحب قواته من أوكرانيا.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها وآخرين سيواصلون تسليح أوكرانيا، وبالتالي عندما يصبح زيلينسكي مستعداً "للتحدث مع الروس، فسيكون بوسعه أيضاً النجاح لأنه سيكون انتصر في ساحة المعركة".

منظومة باتريوت

وفيما يتعلّق بمنظومة باتريوت قال زيلينسكي إن الوعد الأمريكي بتقديم منظومة الدفاع الصاروخي أرض-جو لكييف خطوة مهمة في إنشاء درع جوية فاعلة.

وأضاف: "إنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها حرمان الدولة الإرهابية من أداتها الرئيسية للإرهاب، من إمكانية ضرب مدننا، وطاقتنا".

وقال بايدن للصحفيين إن باتريوت "منظومة دفاعية وليست تصعيداً (...) نحب ألا تُستخدم، بل أن توقف الهجمات فحسب".

وقال بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تشمل نقل منظومة باتريوت للدفاع الجوي.