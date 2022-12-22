سياسة
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"أخاطر بذلك".. رئيس تشيلي يعلن رفع مستوى تمثيل بلاده في فلسطين إلى سفارة
أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك أنّ بلاده سترفع مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ميلادي مع أبناء الجالية الفلسطينية في سانتياغو.
"أخاطر بذلك".. رئيس تشيلي يعلن رفع مستوى تمثيل بلاده في فلسطين إلى سفارة
بوريك: الفلسطينيون شعب يقاوم وله تاريخ / صورة: AP
22 ديسمبر 2022

أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك مساء الأربعاء أنّ بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ميلادي مع أبناء الجالية الفلسطينية في سانتياغو.

وقال بوريك إنّ "أحد القرارات التي اتّخذناها حكومةً، وأعتقد أنّنا لم نعلنه على الملأ، وأنا أخاطر بذلك الآن، هو أنّنا سنرفع مستوى تمثيلنا الرسمي في فلسطين، من قائم بالأعمال حالياً إلى سفارة سنفتتحها في عهد حكومتنا".

ولتشيلي حالياً مكتب تمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلّة، افتُتح في أبريل/نيسان 1998. أما فلسطين فلديها سفارة في سانتياغو.

وفي 2011 اعترفت تشيلي بفلسطين دولة، ثم أيّدت انضمامها إلى اليونسكو.

ونظّم الفلسطينيون في تشيلي مراراً تظاهرات حاشدة احتجاجاً على عمليات عسكرية إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وفي كلمته شدّد بوريك على أنّ الفلسطينيين "شعب يقاوم وله تاريخ".

وتربط بين الشعبين التشيلي والفلسطيني علاقات وثيقة منذ بدأ الفلسطينيون الهجرة إلى البلد الواقع في غرب أمريكا اللاتينية في القرن العشرين. وتزيد أعداد الفلسطينيين في تشيلي حالياً على 300 ألف شخص، لتكون بذلك الجالية العربية الأكبر خارج الشرق الأوسط.

ويتركّز الفلسطينيون في تشيلي بشكل أساسي في قطاعي التجارة وصناعة النسيج.

كذلك فإنّ التشيليين المتحدّرين من أصول فلسطينية انخرطوا بنجاح في السياسة.

وفي تشيلي نادٍ لكرة القدم يدعى بالستينو (فلسطيني) أسّسه في 1920 مهاجرون عرب ويتابع مبارياته اليوم آلاف المشجّعين في الأراضي الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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