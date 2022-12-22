سياسة
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العثور على جثة طفل "متحللة" قبالة ساحل ليسبوس اليونانية
عثر خفر السواحل اليونانية على جثة طفل "في حالة تحلل متقدمة" قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، بعد أيام من إعلان امرأة مهاجرة سقوط طفلها من القارب قبل الوصول إلى الجزيرة.
العثور على جثة طفل "متحللة" قبالة ساحل ليسبوس اليونانية
نقلت جثة الطفل إلى المستشفى للتشريح والتعرف على هويته / صورة: AA
22 ديسمبر 2022

أعلنت شرطة الميناء اليونانية الأربعاء العثور على جثة طفل "في حالة تحلل متقدم " على الساحل الجنوبي لجزيرة ليسبوس، إحدى النقاط الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.

وعُثر على الجثة في ساحل أجيوس إرموجينيس جنوب الجزيرة، وجرى "نقل الجثة إلى المستشفى في ميتيليني حيث يجب إجراء تشريح للجثة"، حسب بيان صادر عن حرس السواحل اليوناني.

يُذكر أنه جرى اعتقال 45 شخصاً بالقرب من الساحل ذاته، في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، من بينهم امرأة أعلنت أن طفلها سقط في الماء قبل هبوطه على الجزيرة.

وعُثر على رضيع آخر عمره شهرين ميتاً يوم الجمعة الماضي، في المنطقة نفسها بالجزيرة عندما انقلب قارب كان يحمل مهاجرين معظمهم من إفريقيا.

وخلال عمليات الإنقاذ التي نفذها خفر السواحل، جرى إنقاذ 32 شخصاً ونقلهم إلى ميتيليني.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، توفي أو فُقد 368 شخصاً شرقي البحر المتوسط ​​منذ بداية العام حتى الآن، مقارنة بإجمالي 111 شخصًاً في عام 2021.

وإلى جانب مخاطر رحلتهم يتعرض المهاجرون لمعاملة سيئة من عناصر الأمن اليوناني، إذ يواجه معظمهم الضرب والدفع بهم إلى البحر دون سترة نجاة، ومصادرة أغراضهم الثمينة وفقاً لما أفادت به تقارير منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان وشهادات مهاجرين أنقذتهم فرق خفر السواحل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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