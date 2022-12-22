سياسة
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تركيا تدعو في مجلس الأمن إلى تجديد آلية المساعدات الإنسانية للسوريين
دعت تركيا إلى تجديد آلية إرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا. وأوضح المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، أن الهدف الوحيد من مواصلة العمل بالآلية هو إنقاذ حياة ملايين المحتاجين في الشمال السوري.
تركيا تدعو في مجلس الأمن إلى تجديد آلية المساعدات الإنسانية للسوريين
سينيرلي أوغلو يقول إن آلية المساعدة عبر الحدود تعتبر بمثابة خط إنساني موثوق به لملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا / صورة: AA
22 ديسمبر 2022

دعت تركيا والدول الغربية والأمم المتحدة الأربعاء إلى تجديد الآلية التي يجرى من خلالها إرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا عبر بوابة باب الهوى الحدودية.

وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، قال المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، إنه من المهم الاستمرار في تقديم المساعدات للسوريين في ظل إطالة أمد الأزمة الإنسانية وزيادة الاحتياجات.

وأوضح أن آلية المساعدة عبر الحدود تعتبر خطاً إنسانياً موثوقاً لملايين الأشخاص الذين يعيشون في شمال غرب سوريا.

وأكد أن الهدف الوحيد من مواصلة العمل بالآلية هو إنقاذ حياة ملايين المحتاجين في الشمال السوري.

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/تموز الماضي، قراراً بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية لمدة 6 أشهر.

ومنذ 2011، تشهد سوريا حرباً أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص إلى النزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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