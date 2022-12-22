نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطّلع قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تعتزم الكشف عن فرض قيود على تصدير الطائرات الإيرانية المُسيّرة التي تستخدمها روسيا في هجومها على أوكرانيا.

جاء ذلك في تعليق من المصدر، غير مخوّل بالتحدث علنا بهذا الشأن، على تقرير لوكالة بلومبيرغ للأنباء في وقت سابق أمس الأربعاء قال إنه من الممكن أن تعلن الولايات المتحدة قيوداً تستهدف الطائرات المُسيّرة الإيرانية ضمن إعلان عقوبات تزامناً مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المفاجئة إلى واشنطن.

وفرضت الولايات المتحدة في السابق عقوبات على شركات وأفراد اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مُسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأقرت إيران بإرسال طائرات مُسيرة لروسيا لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الهجوم الروسي في فبراير/شباط. ونفت موسكو استخدام قواتها لطائرات مُسيرة إيرانية في أوكرانيا.

واتهمت بريطانيا، التي فرضت أيضاً عقوبات على الطائرات الإيرانية المُسيرة، روسيا الثلاثاء بالتخطيط لإمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة مقابل مئات الطائرات المُسيرة.