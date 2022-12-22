سياسة
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مصدر لرويترز: واشنطن لا تعتزم إعلان قيود على تصدير المُسيّرات الإيرانية
قال مصدر مطلع لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تنوي الكشف عن فرض قيود على تصدير الطائرات الإيرانية المسيّرة التي تستخدمها روسيا في هجومها على أوكرانيا.
مصدر لرويترز: واشنطن لا تعتزم إعلان قيود على تصدير المُسيّرات الإيرانية
أقرّت إيران بإرسال طائرات مُسيرة لروسيا لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الهجوم على أوكرانيا في فبراير/شباط / صورة: AP
22 ديسمبر 2022

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطّلع قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تعتزم الكشف عن فرض قيود على تصدير الطائرات الإيرانية المُسيّرة التي تستخدمها روسيا في هجومها على أوكرانيا.

جاء ذلك في تعليق من المصدر، غير مخوّل بالتحدث علنا بهذا الشأن، على تقرير لوكالة بلومبيرغ للأنباء في وقت سابق أمس الأربعاء قال إنه من الممكن أن تعلن الولايات المتحدة قيوداً تستهدف الطائرات المُسيّرة الإيرانية ضمن إعلان عقوبات تزامناً مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المفاجئة إلى واشنطن.

وفرضت الولايات المتحدة في السابق عقوبات على شركات وأفراد اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مُسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأقرت إيران بإرسال طائرات مُسيرة لروسيا لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الهجوم الروسي في فبراير/شباط. ونفت موسكو استخدام قواتها لطائرات مُسيرة إيرانية في أوكرانيا.

واتهمت بريطانيا، التي فرضت أيضاً عقوبات على الطائرات الإيرانية المُسيرة، روسيا الثلاثاء بالتخطيط لإمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة مقابل مئات الطائرات المُسيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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