ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية الأربعاء، أن ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم في قطر مع الأرجنتين، توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للبقاء مع النادي لموسم 2023-2024 على الأقل.

وساعد ميسي (35 عاماً)، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، الأرجنتين على نيل كأس العالم في فوزها على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة دون أن تورد أي مصادر "في أوائل ديسمبر/كانون الأول وفي خضم كأس العالم، جرى التوصل إلى اتفاق (مع ميسي) للبقاء لموسم آخر على الأقل".

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان هذا الشهر، إن ميسي يشعر بالسعادة مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مضيفاً أن المناقشات بشأن تمديد العقد ستجرى بعد كأس العالم.

وانتقل ميسي، الذي سجل 12 هدفاً وأرسل 14 تمريرة حاسمة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى فريق العاصمة الفرنسية من برشلونة عام 2021 بموجب عقد لمدة عامين.