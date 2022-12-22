سياسة
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تايوان ترسل مقاتلات لإبعاد طائرات صينية توغلت في منطقتها الدفاعية
أرسلت تايوان الخميس طائرات مقاتلة لتحذير طائرات صينية توغلت في مجالها الجوي والعمل على إبعادها. كما رصدت ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
تايوان ترسل مقاتلات لإبعاد طائرات صينية توغلت في منطقتها الدفاعية
طائرة صينية من طراز إتش-6 / صورة: Reuters
22 ديسمبر 2022

قالت وزارة الدفاع في تايوان اليوم الخميس إنها دفعت بطائرات مقاتلة لإبعاد 39 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد.

وتشتكي تايوان من تنفيذ القوات الجوية الصينية مهام على نحو متكرر على مدى العامين الماضيين، كثير منها في المناطق الجنوبية من منطقة دفاعها الجوي المحددة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في تقرير يشرح بالتفصيل الأنشطة الصينية في المنطقة الدفاعية التابعة لها خلال 24 ساعة ماضية، إن توغل اليوم الخميس شاركت فيه 21 مقاتلة وأربع قاذفات من طراز إتش-6 بالإضافة إلى طائرات إنذار مبكر وغواصات وطائرات للتزود بالوقود في الجو.

وحلّق عديد من الطائرات فوق ممر مائي يعرف باسم قناة باشي إلى منطقة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، وفقاً لخريطة عرضتها الوزارة. وقالت الوزارة إن ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية رُصدت بالقرب من الجزيرة.

وأضافت أن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لم تحدد نوعها لتحذير الطائرات الصينية، فيما كانت أنظمة الصواريخ تراقبها.

وورد في إشعارات منفصلة من حكومة تايوان أن معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وهو ذراع البحث والتطوير بوزارة الدفاع، يجري تدريبات على إطلاق الصواريخ هذا الأسبوع على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

وصعّدت الصين، التي تدعي تبعية تايوان لها، ضغوطها في السنوات الأخيرة على الجزيرة (المتمتعة بالحكم الذاتي) لقبول حكم بكين.

وترفض حكومة تايوان المزاعم الصينية وتقول إنها تريد السلام لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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