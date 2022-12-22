سياسة
2 دقيقة قراءة
مجلس الأمن.. تركيا ترفض اتهامات صينية حول مكافحة الإرهاب في سوريا
رفض مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اتهامات المندوب الصيني بشأن محاربتها تنظيم YPG الإرهابي شمالي سوريا، قائلاً إن عزم بلاده على مكافحة الإرهاب "راسخ"، وإنها مستمرة في اتخاذ كل الخطوات المطلوبة من أجل حماية شعبها وضمان أمن حدودها.
مجلس الأمن.. تركيا ترفض اتهامات صينية حول مكافحة الإرهاب في سوريا
دوريات تركية على الحدود مع سوريا / صورة: AA
22 ديسمبر 2022

رفضت تركيا اتهامات صينية تتعلق بمكافحتها تنظيم YPG الإرهابي شمالي سوريا.

جاء ذلك على لسان مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو الأربعاء في كلمة بمجلس الأمن الدولي، رداً على نائب ممثل الصين بالأمم المتحدة جينغ شوانغ.

واتهم المسؤول الصيني تركيا بالتهديد مراراً بإطلاق عملية برية شمالي سوريا.

من جانبه أكد سينيرلي أوغلو أنه "لا يحق لأي دولة أن تلقن تركيا دروساً بخصوص مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "نرفض التصريحات التي نسمعها اليوم وترى أنه من حقها قول ما يجب وما لا يجب علينا فعله في أثناء الدفاع عن حدودنا وحماية شعبنا".

وشدد المسؤول التركي على أن عزم تركيا على مكافحة الإرهاب "راسخ"، وأن أنقرة مستمرة في اتخاذ كل الخطوات المطلوبة من أجل حماية شعبها وضمان أمن حدودها.

وأشار إلى أن أكثر من 500 مدني شمالي سوريا فقدوا حياتهم في هجمات تنظيم YPG الإرهابي (ذراع PKK في سوريا) خلال العامَين الماضيَين.

وأضاف أن التنظيم "يضطهد الشعب في شمال شرقي سوريا، وينتهج أجندة انفصالية"

وأردف: "دعم هذا التنظيم الإرهابي الانفصالي بحجة مكافحة داعش، هو أولاً وقبل كل شيء مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد بقوة التزام وحدة أراضي سوريا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us