قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والمملكة العربية السعودية، ارتفع إلى 4.3 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022.

جاء ذلك في كلمة له الخميس خلال منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، الذي انطلق في إسطنبول أمس الأربعاء ويستمر ليومين.

ودعا الوزير التركي المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الفرص في الأسواق المالية ببلاده على غرار نظرائهم الدوليين.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ارتفع من 3.7 مليار دولار في 2021، إلى 4.3 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022.

ويشارك في المنتدى المذكور كبار المسؤولين الأتراك والسعوديين وعلى رأسهم وزير الخزانة والمالية التركي ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، فضلاً عن رجال الأعمال والمستثمرين من البلدَين.