سياسة
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وزير المالية التركي: التبادل التجاري مع السعودية ارتفع إلى 4.3 مليار دولار
كشف وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين بلاده والسعودية إلى 4.3 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2022.
وزير المالية التركي: التبادل التجاري مع السعودية ارتفع إلى 4.3 مليار دولار
وزير المالية التركي: التبادل التجاري مع السعودية ارتفع إلى 4.3 مليار دولار / صورة: AA
22 ديسمبر 2022

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والمملكة العربية السعودية، ارتفع إلى 4.3 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022.

جاء ذلك في كلمة له الخميس خلال منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، الذي انطلق في إسطنبول أمس الأربعاء ويستمر ليومين.

ودعا الوزير التركي المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الفرص في الأسواق المالية ببلاده على غرار نظرائهم الدوليين.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ارتفع من 3.7 مليار دولار في 2021، إلى 4.3 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022.

ويشارك في المنتدى المذكور كبار المسؤولين الأتراك والسعوديين وعلى رأسهم وزير الخزانة والمالية التركي ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، فضلاً عن رجال الأعمال والمستثمرين من البلدَين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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