سياسة
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ماكرون يدعو أوروبا لمزيد من الاستقلالية والحد من الاعتماد على واشنطن أمنياً
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الدول الأوروبية أن تكون أقل اعتماداً على واشنطن في المجال الأمني، مؤكداً ضرورة اكتساب مزيد من الاستقلالية في التكنولوجيا والقدرات الدفاعية.
ماكرون يدعو أوروبا لمزيد من الاستقلالية والحد من الاعتماد على واشنطن أمنياً
ماكرون يدعو أوروبا إلى مزيد من الاستقلالية الاستراتيجية / صورة: AFP
22 ديسمبر 2022

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الدول الأوروبية إلى أن تكون أكثر حسماً وقوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة بمجال الأمن".

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الفرنسية لدى عودته من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد بالأردن، قال ماكرون إنه لا يرى مساعيه لتطوير الدفاع الأوروبي "بديلاً للناتو"، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن ماكرون قوله إن "أوروبا أقوى ستسمح للقارة بأن تصبح أكثر استقلالية داخل التحالف العسكري، وتعمل داخل الناتو ومعه إلا أنها أيضاً يجب ألا تعتمد عليه فحسب".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن "التحالف ليس شيئاً يجب أن نعتمد عليه.. بل يجب أن نعيد التفكير في استقلاليتنا الاستراتيجية".

واختتم ماكرون حديثه بالقول: "أوروبا بحاجة إلى اكتساب مزيد من الاستقلالية في التكنولوجيا والقدرات الدفاعية، بمنأى عن الولايات المتحدة".

وتأتي تصريحات ماكرون في أعقاب لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأمريكي جو بايدن في واشنطن، وإعلان الأخير حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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