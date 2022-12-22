أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو رفض بلاده منع حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التي تديرها حركة طالبان الفتيات حق التعليم الجامعي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية وشؤون اليمنيين في الخارج أحمد عوض بن مبارك الخميس بالعاصمة أنقرة.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن الحظر المفروض على التعليم الجامعي للطالبات في أفغانستان أزعجهم حقاً وشكّل مصدر قلق بالغ.

وشدد الوزير التركي على أن استقرار أفغانستان وأمنها مهم من أجل الجميع، لافتاً إلى استمرار وجود التنظيمات الإرهابية في أفغانستان.

وأكد ضرورة ألا ينهار اقتصاد أفغانستان، وتطرق إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا.

وبيّن جاوش أوغلو أن تركيا تدعم التعليم في أفغانستان، وأن رجال الأعمال الأتراك ينفذون مشاريع في أفغانستان رغم المخاطر هناك.

وأوضح أن تركيا نقلت إلى طالبان آرائها بخصوص تعليم الفتيات، وقال: "هذا الحظر ليس إسلامياً ولا إنسانياً، لذلك فإننا نرفض مثل هذا المنع، ولا نراه صائباً، وإن شاء الله يتراجعون بأقرب وقت عن هذه القرارات".

وأضاف: "نتحدث عن قرابة مليون طالبة يمكنهن الالتحاق بالجامعة، وما الضرر من تعليم النساء للإنسانية ولأفغانستان؟ وما فائدة هذا الحظر؟ فهل له توضيح إسلامي؟ بعكس ذلك فإن ديننا الإسلام ليس ضد التعليم وإنما يحض عليه وعلى العلم والعلوم".

وأكد أن تركيا ستواصل تقديم التعليم والمنح الدراسية للأفغان، مبيناً أن عديداً من الفتيات الأفغانيات يتلقين تعليمهن في تركيا.

والثلاثاء، شارك متحدث وزارة التعليم العالي الأفغاني ضياء الله هاشمي، على حسابه في تويتر خطاباً رسمياً يطالب الجامعات العامة والخاصة بحظر التعليم على النساء، وفق ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

ويأتي الحظر الجامعي بعد أسابيع من أداء الفتيات امتحانات الثانوية في المدارس، على الرغم من منعهن حضور الفصول الدراسية، منذ أن تولت حركة طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021.