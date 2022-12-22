سياسة
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أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور بتركيا إلى 8500 ليرة.. تَعرَّف التفاصيل
كشف الرئيس التركي أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيكون 8 آلاف و506 ليرات تركية (نحو 455 دولاراً) اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني 2023.
أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور بتركيا إلى 8500 ليرة.. تَعرَّف التفاصيل
أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا / صورة: AA
22 ديسمبر 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 8 آلاف و506 ليرات تركية لعام 2023 (نحو 455 دولاراً).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورئيس اتحاد نقابات أرباب العمل في تركيا أوزغور براق أقيول.

وقال أردوغان إن كل طرف (نقابات العمال وأرباب العمل) قدّم خلال المحادثات الخاصة بتحديد الحدّ الأدنى للأجور موقفاً يتماشى مع أولوياته ومصالحه، وإن الحكومة تحترم مواقف الجميع في هذا الإطار.

وأكد أن المسؤولية الواقعة على عاتق الحكومة هي ضمان التوصل إلى النتيجة الأسلم والأكثر مراعاة واستدامة بالنسبة للبلاد والشعب.

وشدّد على أن حكومته "لا ترضى أن تهضم حقوق العمال ولا الإضرار بمستوى التوظيف من خلال وضع عبء لا يمكن أن يتحمله أرباب العمل".

وأشار إلى أن العالم كله يراقب باهتمام مواصلة تركيا تطورها رغم الأزمة العالمية التي هزت بشكل كبير حتى البلدان المتقدمة.

وكشف أردوغان أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيكون 8 آلاف و506،80 ليرة تركية (نحو 455 دولاراً) اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني 2023.

وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 100 في المئة مقارنة بيناير الماضي و54.66 في المئة مقارنة بيوليو/تموز الماضي.

وذكر الرئيس التركي أن متوسط ​​الزيادة السنوية بلغ 74.43 في المئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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