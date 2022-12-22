ارتقى المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في مونديال قطر 2022 إلى المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلف البرازيل التي ما زالت متصدّرة، فيما حلّت فرنسا الوصيفة في المركز الثالث، وفق الترتيب الرسمي الذي نُشر الخميس.

وتقدّم ليونيل ميسي ورفاقه مركزاً واحداً في التصنيف، على غرار زملاء كيليان مبابي الذين كانوا في المركز الرابع قبل انطلاق البطولة في قطر.

وبات هذان المنتخبان اللذان لعبا المباراة النهائية للمونديال، أمام بلجيكا التي أُقصيَت من دور المجموعات، فيما لا تزال البرازيل في الصدارة التي تحتلّها منذ 31 مارس/ آذار الماضي، رغم خروجها في ربع النهائي أمام كرواتيا.

ويتوزّع الفارق بين الثلاثة الأوائل في الترتيب بنحو عشرين نقطة، ووسعوا الفارق مع البلجيكيين الذين باتوا في المركز الرابع.

ولم يكن سيناريو المباراة النهائية التي فاز فيها منتخب الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي و3-3 في الوقت الإضافي، مؤاتياً للفريقين، لأنه لو فاز أحدهما قبل نهاية الوقت الإضافي لكان تَصدَّر ترتيب فيفا الخميس، إذ يُمنَح مزيد من النقاط للفائز قبل ركلات الترجيح.

وأفضل ارتقاء في المراكز العشرة الأولى في العالم كان من نصيب كرواتيا التي باتت في المركز السابع (12 سابقاً) بعد حلولها ثالثة في مونديال قطر.

أما المغرب مفاجأة البطولة فبات في المركز الحادي عشر، وهي أول مرة لدولة إفريقية، بعد أن كان في الترتيب 22 خلال النسخة السابقة من التصنيف.

كذلك ساهم فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في تقدُّمه من المرتبة 51 إلى 49، فيما أدّت الخسائر الثلاث إلى تراجع المنتخب القطري 10 مراكز دفعة واحدة محتلاً المرتبة 60.

أما تونس المشاركة في كأس العالم أيضاً، فبقيت في مركزها 30، كما احتفظت البرتغال بمركزها التاسع.

أما الدنمارك فخسرت ثمانية مراكز بعد هزيمتها أمام أستراليا في دور المجموعات، لتحتلّ المركز 18.